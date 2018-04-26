Чубаров придумал, как отобрать Крымский мост

Россия как страна-оккупант должна передать Крымский мост международному консорциуму, который следует создать.

"Мост – это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине", - сказал в блиц-интервью "Обозревателю" лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы должны будем исходить из того, что в 2014 году Россия в нарушение всех международных договоров, принципов, норм оккупировала Крым", - заявил он.

Таким образом, "даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет годен к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума", - убежден Чубаров.

В этом контексте он пояснил: "Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму".

При этом "в договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или возвратить", - подчеркнул глава Меджлиса.

Как писал "Обозреватель", во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по нему будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года. В то же время 20 апреля появилась информация о том, что одна из опор моста якобы дала трещину, позже прозвучало предложение разобрать и забыть это сооружение.