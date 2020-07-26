Чубаров – о 3-летнем сыне Сулейманова: обстоятельства смерти вызывают вопросы

Место, где было найдено тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, и предполагаемые обстоятельства его гибели вызывают вопросы, ответы на которые будут искать после его захоронения.

Об этом написал в своем Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, выразив соболезнования семье мальчика.

"Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", – отметил Чубаров.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения отца Мусы Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его сына .

Как известно, политический заключенный, гражданский журналист Руслан Сулейманов был незаконно арестован российскими оккупантами в марте 2019 по стандартному обвинению в отношении крымских татар – "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После его ареста содержание семьи легло на плечи жены, 31-летней Эльзары. У нее с Русланом было трое малолетних детей: Мухаммед (10 лет), Асие (6 лет) и 3-летний Муса. Постоянного ухода требуют также родители Руслана – Зера ханум (71 лет) и Сервера аг'а (73 года).

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

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