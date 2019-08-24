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"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

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Иеродиакон РПЦ Феофил приехал во временно оккупированный Донецк, чтобы спеть на фоне памятника советскому вождю Владимиру Ленину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Денис Казанский. Он ссылается на пост одного из информационных ресурсов, поддерживающих террористов "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, которым хвастаются пропагандисты, поскролльте новость вниз).

"Приехал из Россиюшки в Донецк и спел на фоне памятника Ленину, чтобы "русский дух не потух". Тоже наверно заблудился", – написал Казанский.

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Феофил в "ДНР"

Феофил в "ДНР"

Скрин видео

Феофил в "ДНР"

Феофил в "ДНР"

Скрин видео

Феофил в "ДНР"

Феофил в "ДНР"

Скрин видео

Нелепая пропаганда "русского мира" рассмешила и других пользователей сети. "Чтобы русский дух не потух, нужно много гороха кушать", "Узкий дух давно протух", – пишут в комментариях.

"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Скриншот

"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Скриншот

"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Скриншот

"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Скриншот

"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Скриншот

Осторожно! Ролик снят пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" отличились очередным маразматичным фейком о воинах Вооруженных сил Украины. Они заявили, что их якобы накачивают специальными препаратами, которые делают солдат бессмертными на поле боя.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
пропаганда видео Новости Донбасса Новости ДНР РПЦ
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Бульба Остап
Бульба Остап
Попик оттянулся непадецки.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацы - поцы! (с)
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