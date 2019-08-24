"Чтобы русский дух не протух": посланник РПЦ опозорился в "ДНР"

Иеродиакон РПЦ Феофил приехал во временно оккупированный Донецк, чтобы спеть на фоне памятника советскому вождю Владимиру Ленину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Денис Казанский. Он ссылается на пост одного из информационных ресурсов, поддерживающих террористов "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, которым хвастаются пропагандисты, поскролльте новость вниз).

"Приехал из Россиюшки в Донецк и спел на фоне памятника Ленину, чтобы "русский дух не потух". Тоже наверно заблудился", – написал Казанский.

Феофил в "ДНР" Скрин видео

Феофил в "ДНР" Скрин видео

Феофил в "ДНР" Скрин видео

Нелепая пропаганда "русского мира" рассмешила и других пользователей сети. "Чтобы русский дух не потух, нужно много гороха кушать", "Узкий дух давно протух", – пишут в комментариях.

Иеродиакон Феофил приехал из Россиюшки в Донецк и спел на фоне памятника Ленину, чтобы "русский дух не потух".



Тоже наверно заблудился pic.twitter.com/TRTmTnrgRs — Денис Казанський (@den_kazansky) August 24, 2019

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Осторожно! Ролик снят пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" отличились очередным маразматичным фейком о воинах Вооруженных сил Украины. Они заявили, что их якобы накачивают специальными препаратами, которые делают солдат бессмертными на поле боя.

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