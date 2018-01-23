"Чтобы никто не шмальнул!" Обнародованы переговоры главаря "Вагнера" ​​с российским генералом

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ППК "Вагнера" ​​Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").

Ролик выложен на официальном сайте.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК "Вагнера" ​​на боевые позиции.

"Предупреди своих ребят, бл*дь, чтобы никто не шмальнул... Чтобы страха не было.Добро?" - просит Никифоров не стрелять, чтобы его люди случайно не испугались.

Разговор произошел 28 января 2015 года.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появились записи телефонных переговоров помощника президента России Сергея Глазьева, которые были записаны украинской контрразведкой 27, 28 февраля, 1, 2 и 3 марта 2014 года - в разгар оккупации Автономной Республики Крым.