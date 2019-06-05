Чтобы неповадно было: в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

В сети показали новых убитых на Донбассе террористов за последние несколько дней.
Так, фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). 2 июня был ликвидирован Никита Белянкин (позывной "Кадет").
Родом он из российского Новосибирска. По некоторым сведениям, служил в спецназе ГРУ РФ. Кроме того, убитый террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.
Никита Белянкин
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
4 июня на Донбассе уничтожили Дмитрия Бутько ("Бутя") 1980 года рождения. Родом он из Макеевки (Донецкая область). Числился в группе боевиков "Шум".
Дмитрий Бутько
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе за 4-5 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.