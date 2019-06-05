ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Чтобы неповадно было: в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

1.3тЧитать материал на украинском

В сети показали новых убитых на Донбассе террористов за последние несколько дней.

Так, фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). 2 июня был ликвидирован Никита Белянкин (позывной "Кадет").

Родом он из российского Новосибирска. По некоторым сведениям, служил в спецназе ГРУ РФ. Кроме того, убитый террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Новости
Похоронят в закрытом гробу: как погиб украинский сапер на Донбассе
Никита Белянкин

Никита Белянкин

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

4 июня на Донбассе уничтожили Дмитрия Бутько ("Бутя") 1980 года рождения. Родом он из Макеевки (Донецкая область). Числился в группе боевиков "Шум".

Дмитрий Бутько

Дмитрий Бутько

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе за 4-5 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КАЛОВЫЕ МАССЫ! ТАК ЧЕРТЯМ И НАДО... ПОДОХЛИ В СОРТИРЕ НА РОДНОЙ СИРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ ЗА СВОИХ ЖЕН И ДЕТЕЙ!!! ГОРИТЕ В ОГНЕ ВАТА!!! РУЗКИЙИ БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ!!! По-ХУЮ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения