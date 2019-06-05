Чтобы неповадно было: в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

В сети показали новых убитых на Донбассе террористов за последние несколько дней.

Так, фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). 2 июня был ликвидирован Никита Белянкин (позывной "Кадет").

Родом он из российского Новосибирска. По некоторым сведениям, служил в спецназе ГРУ РФ. Кроме того, убитый террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Никита Белянкин Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

4 июня на Донбассе уничтожили Дмитрия Бутько ("Бутя") 1980 года рождения. Родом он из Макеевки (Донецкая область). Числился в группе боевиков "Шум".

Дмитрий Бутько Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе за 4-5 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.

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