Чтобы не сбежала: суд арестовал квартиру Савченко

Треть квартиры внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов, арестовали.

Об этом в Facebook сообщила сестра политика Вера Савченко. Она пояснила, что остальные квадратные метры не принадлежат нардепу.

"Нашу квартиру на Троещине арестовали. А точнее 1/3 часть, так как 2/3 принадлежит мне и маме. Причина: чтобы не продали и Надежда не убежала... Неуважаемые, вы под ногами землю таки потеряли..." - написала она.

Вид из окна арестованной квартиры Facebook Веры Савченко

Вера Савченко также призвала генпрокурора Украины Юрия Луценко "готовиться", поскольку "время придет". "Сколько квартир там у вас, на счету у семьи Луценко? Или вы их кварталами измеряете?" - добавила она.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны.

Рубана задержали 8 марта с арсеналом различного оружия на линии разграничения с "ДНР" на пункте пропуска в поселке Зайцево Донецкой области. 5 июля он согласился на обмен пленными, в списки которого его включили еще в мае террористы.

Позже экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк пояснил, зачем "ДНР" включили Рубана в список по обмену.

1 августа стало известно, что досудебное расследование по делу Рубана и Надежды Савченко завершено.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилась полная расшифровка переговоров Владимира Рубана и Надежды Савченко.