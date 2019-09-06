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8 сентября • обновлено в 11:26
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Чтобы не дразнить "ЛНР"? В Станице Луганской заставили снять украинские флаги, люди возмущены

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В Станице Луганской на Донбассе спустя три дня сняли развешенные на улицах государственные флаги Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница, подписанная в соцсети как Светлана Светикова. Она поделилась соответствующими снимками."Балалайку вам, а не флаги!" – возмутилась женщина.

"По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные РЭСовцы валили столбы электропередач вместе с флагами", – добавила в комментариях к посту она.

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Станица Луганская

Станица Луганская

Соцсети

В Станице Луганской заставили снять украинские флаги: люди возмущены

Facebook Sveta Svetikova

В Станице Луганской заставили снять украинские флаги: люди возмущены

Facebook Sveta Svetikova

В Станице Луганской заставили снять украинские флаги: люди возмущены

Facebook Sveta Svetikova

При этом блогер Мирослав Гай поделился записью в Facebook, предположив, что кому-то "пришло распоряжение поснимать украинские флаги".

"Говорят, чтобы не раздражали ту сторону. Кто может подтвердить?" – написал он.

Отметим, ранее в "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

В Станице Луганской заставили снять украинские флаги: люди возмущены

Скриншот

В Станице Луганской заставили снять украинские флаги: люди возмущены

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото российского РПГ с циничной надписью "Из России с любовью". Его нашли воины Вооруженных сил Украины в августе 2014 года в районе оккупированного Лутугино на Луганщине.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
украинский флаг Новости Донбасса Донбасс Новости ЛНР фотографии
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Читая комментарии на обозе напрашивается вывод: ох и убогие вы, украинцы по сравнению с русскими)))
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4
1
Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
From Russia is love!!!
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1
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну вот! А то : " ...они хотят вернуться в Украину!"
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3
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