"Чтобы не была обузой!" В Полтавской области мать убила дочь-инвалида

В Полтавской области в селе Сасиновка Пирятинского района мать убила свою дочь, а после покончила жизнь самоубийством.

Предварительно установлено, что 53-летняя Ольга Галкина лично повесила свою 33-летнюю дочь, которая была инвалидом с рождения. А после убийства сама повесилась, пишет "Коло".

Известно, что женщина оставила предсмертную записку, в которой объяснила, что дочь забирает с собой, чтобы та не была ни для кого обузой.

"Тела умерших нашла родная сестра Ольги, тоже живет в Сасиновке. Вечером в пятницу (22 марта), был большой религиозный праздник - День Сорока святых, она пришла к ней в гости и увидела сестру и племянницу повешенными. Женщина нашла и предсмертную записку на четыре листа. Это же до какого отчаяния была доведена мать, которая повесила родного ребенка и потом сама покончила с собой", – рассказал сельский глава Виктор Скорик.

Похоронили мать с дочерью в воскресенье, 24 марта. Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту смерти.

"Уголовное производство открыто по факту смерти двух человек для того, чтобы провести тщательное исследование обстоятельств самого события. Предварительная причина смерти - суицид, детали устанавливаем", – сообщил спикер Полтавской областной полиции Юрий Сулаев.

Суицид Радио Азаттык

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