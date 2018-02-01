"Что за издевательство": пенсионерка из "ДНР" слезно обратилась к Захарченко

Пенсионерка из "ДНР" со слезами на глазах призвала главаря террористов Александра Захарченко вернуть мобильную связь.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали. Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы солдаты НАТО", – написал он.

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Пенсионерка пожаловалась, что ходит с высоким давлением две недели, чтобы получить по талончику Sim-карту местного оператора "Феникс".

"Что за издевательство над людьми. Пожалуйста, товарищ Захарченко. Обратите внимание на это, на нас, на пенсионеров. Мы больные, еле живые ходим. У меня давление. Две недели хожу, не могу достать два талончика на "Феникс". Как же быть, как же дальше быть без связи, это как без рук".

Как сообщал "Обозреватель", в "Vodafone-Украина" назвали главную проблему со связью в ОРДЛО. Тем временем, у террористов нашлось свое объяснение. Они обвинили Украину в нежелании проводить ремонтные работы.