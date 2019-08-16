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"Что у них всех с харями?" В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

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В сети показали очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", воевавшего против Украины на Донбассе.

Судя по данным соцсетей, 2 июня 2018 года умер Александр Лебедев (позывной "Кемел"). Фото боевика на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer.

Известно, что похороны террориста состоялись 3 июня. Он родился в городе Стаханов (Луганская область) 12.03.1977.

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Иллюстрация. Террористы

Иллюстрация. Террористы "ДНР"

Антикор

"Что у них у всех там с харями?" – спросил один из пользователей сети.

Александр Лебедев (

Александр Лебедев ("Кемел")

twitter.com/666_mancer

Александр Лебедев (

Александр Лебедев ("Кемел")

Миротворец

Александр Лебедев (

Александр Лебедев ("Кемел")

twitter.com/666_mancer

Александр Лебедев (

Александр Лебедев ("Кемел")

Миротворец

Страницы террориста в соцсети

Страницы террориста в соцсети

twitter.com/666_mancer

"Что у них всех с харями?" В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

twitter.com/666_mancer

"Что у них всех с харями?" В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

Скриншот комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, недавно основатель "ДНР" и бывший главарь террористов Александр Бородай признался, что "республики" на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.

Ранее Бородай заявил, что самопровозглашенные "Л/ДНР" были созданы как временные меры для того, чтобы Донбасс стал полноценной частью РФ.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР террористы "ДНР" ДНР фотографии смерть
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