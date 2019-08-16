"Что у них всех с харями?" В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

В сети показали очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", воевавшего против Украины на Донбассе.
Судя по данным соцсетей, 2 июня 2018 года умер Александр Лебедев (позывной "Кемел"). Фото боевика на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer.
Известно, что похороны террориста состоялись 3 июня. Он родился в городе Стаханов (Луганская область) 12.03.1977.
Иллюстрация. Террористы "ДНР"
Антикор
"Что у них у всех там с харями?" – спросил один из пользователей сети.
Александр Лебедев ("Кемел")
twitter.com/666_mancer
Александр Лебедев ("Кемел")
Миротворец
Александр Лебедев ("Кемел")
twitter.com/666_mancer
Александр Лебедев ("Кемел")
Миротворец
Страницы террориста в соцсети
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
Лебедев Александр Леонидович "Кемел" (Стаханов, 12/03/77) стал #груз200 ~02/06/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения) https://t.co/NltnJyIU3m #роа pic.twitter.com/FAAOUyi7A8— Necro Mancer (@666_mancer) August 16, 2019
Скриншот комментариев к посту
Как писал OBOZREVATEL, недавно основатель "ДНР" и бывший главарь террористов Александр Бородай признался, что "республики" на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.
Ранее Бородай заявил, что самопровозглашенные "Л/ДНР" были созданы как временные меры для того, чтобы Донбасс стал полноценной частью РФ.
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