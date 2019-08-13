В центре скандала: как убивают популярный курорт и Азовское море

Популярный курорт Кирилловка в Запорожской области снова оказался в центре скандала. Оказалось, что местные власти по-новой дерибанят побережье Азовского моря. Судя по всему, не без помощи правоохранительных органов.

Как так получилось и чем это грозит - читайте в расследовании OBOZREVATEL.

В период 2013-2016 г.г. Кирилловский поселковый совет принял решения, по которым коммунальному предприятию "Развитие курортной зоны" передали в постоянное пользование земельные участки водного фонда в пределах прибрежной защитной полосы Азовского моря и Утлюкского лимана.

В дальнейшем эти участки были переданы в частные руки и застроены, сейчас на них осуществляется коммерческая деятельность. А это категорически запрещено, что четко указано в законодательстве.

Федотова коса - Азовское море

Дело в том, прибрежная защитная полоса – это часть водоохранной зоны соответствующей ширины (в нашем случае вдоль моря), на которой установлен довольно строгий режим хозяйственной деятельности. То есть, имеет особый статус использования, запрещающий застройку (кроме гидротехнических сооружений). Эти земли не могут передаваться в постоянное пользование частным лицам!

Однако ушлым чиновникам закон не указ. И зачастую они действуют как в интересах третьих лиц, так и в своих.

Прокуратура Запорожской области еще в ноябре 2016 года начала уголовное производство по факту злоупотребления властью должностными лицами Кирилловского поселкового совета.

В фабуле четко прописано, что эти "должностные лица" незаконно, действуя умышленно, передали земельные участки прибрежной защитной полосы Азовского моря в постоянное пользование КП "Развитие курортной зоны" - и это привело к тяжким последствиям.

Причем, утверждают правоохранители, власти Кирилловки действовали в связке с Государственной азовской морской экологической инспекцией, главным управлением Госгеокадастра в Запорожской области и органами охраны культурного наследия.

Что и говорить, фабула кричащая. Можно сказать, правоохранители накрыли целую организованную преступную группировку!

Итак, как стал возможен такой наглый дерибан?

ПРОЧУСТВУЙТЕ КРАСОТУ ИГРЫ

Например, следствием было установлено, что Кирилловским поселковым советом Акимовского района Запорожской области в 2015 году был утвержден ряд проектов землеустройства по отводу земельных участков для размещения объектов рекреационного назначения (которые предназначены и используются для организации отдыха, туризма и т.п) и передачи этих участков в постоянное пользование КП "Развитие курортной зоны" (код ЕРДПОУ 31791572). Однако такие действия не соответствуют предписаниям земельного и водного законодательства и нарушают интересы территориальной общины.

Следствие установило, что КП "Развитие курортной зоны" создано на основании решения Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области от 25.12.2001 №30 с целью развития инфраструктуры курорта Кирилловка и, соответственно, "получению законной прибыли путем осуществления производственно-хозяйственной деятельности по обеспечению потребностей населения".

Предметом деятельности этого коммунального предприятия (в соответствии с Уставом) являются "строительные и ремонтно-строительные работы, уборка мусора и очистка территорий, реклама, издание газет, производство распределения тепла, монтаж металлических конструкций, содержание рынков, производство сельскохозяйственной продукции, гостиничное обслуживание" и т.д.

В феврале 2016 года между КП "Развитие курортной зоны" и физическими лицами-предпринимателями были заключены инвестиционные договоры. Инвесторы обязались профинансировать и выполнить на земельных участках строительно-монтажные работы, а именно:

возведение на основании разрешительной и проектной документации плановых объектов недвижимости; ввод в эксплуатацию строительных объектов; приобретение и установка необходимого оборудования для объектов строительства и инфраструктуры; ограждения участков; подключения плановых объектов недвижимости созданной инфраструктуры.

Сами условия договора, мягко скажем, странные. Земля была передана в пользование коммунальному предприятию, а оно дало частным лицам право на застройку и регистрации права собственности!

Прокуратура в суде доказала противоправность решений Кирилловского поссовета по отводу земельных участков. Суд принял решение вернуть их громаде.

Хэппи-энд? Увы.

Правоохранители действительно поработали: задокументировали противоправность отвода земли, доказали незаконность строительства, арестовали имущество, земельные участки, провели обыски у фигурантов (в том числе у сельского головы Ивана Малеева), провели работу в судах - по восстановлению законных интересов и возвращения земли, а в итоге - ноль.

Как так получилось?

ПОДАРОК НА ПОЛВЕКА

Возьмем только несколько участков, которые фигурируют в материалах уголовных производств и исках прокуратуры - кадастровые номера 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458 и 2320355400:11:001:0585.

В настоящее время они уже по сути отданы физическому лицу (которое ведет на этой земле коммерческую деятельность). Ну, или подарены на 49 лет.

Вот данные из госгеокадастра.

Запорожская область, Акимовский район, пгт Кирилловка, улица Коса Федотова

А вот из госреестра имущественных прав.

Подарок на полвека

Как оказалось, 6 июня 2019 г. решением Кирилловского поселкового совета частному лицу (Лагоде Юлии Андреевне) переданы в аренду три участка (кадастровые номера 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458; 2320355400:11:001:0585. Подчеркнем, они переданы на 49 лет! Что приравнивается к "подарку".

И это при том, что данные земельные участки являются предметом преступления в уголовном производстве, о котором писали выше.

Факт вынесения нового решения по земле, регистрация права на землю в Государственном реестре имущественных прав, указывает на полнейшее отсутствие у власти Кирилловки страха ответить по закону. И для этого наверняка есть веские причины.

В поссовете Кирилловки, а также дома у председателя поселкового совета Ивана Малеева еще в декабре 2016 г. были проведены обыски. Сотрудники запорожской прокуратуры изъяли документы, касающиеся передачи земельных участков в постоянное пользование КП "Развитие курортной зоны". Несмотря на это, в 2019 году дерибан побережья Азовского моря продолжился.

ДОРАССЛЕДОВАЛИСЬ: ЭТО ЗАЛЕТ

В местных СМИ неоднократно озвучивалась информация о "тесной связи" городского головы Мелитополя Сергея Манько и поселкового головы Кирилловки Ивана Малеева. Однако похоже, что в реализации вкусных схем не последнюю роль сыграли и правоохранители. Умышленно или нет - это может установить в рамках отдельного уголовного производства например, ГБР. Потому что дело развалилось. Не будем подробно расписывать - это совсем другая история.

Скажем одно: получилась работа на корзину - приговоров в деле нет.

P.S. В следующем материале мы раскроем конечных бенефициаров схемы относительно присвоения земель водного фонда, опишем последствия, которые уже есть сегодня и которые получим в будущем.

Стоит отметить, что в последнее время Кирилловку сотрясают скандал за сандалом. Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что поселок рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

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