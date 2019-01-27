''Что-то знают?'' На Крымском мосту устроили массовые досмотры

На автомобильных подходах к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту усилили досмотровый контроль.
Особенно он изменился со стороны оккупированной Керчи, сообщает местный сайт "Керчь.ФМ".
Теперь, кроме осмотра машины, контроль коснулся водителей и пассажиров транспортного средства: люди проходят осмотр через металлические рамки в специальном помещении.
Досмотр на Крымском мосту
"Сказали, раньше этого не было из-за того, что не было помещения. Теперь идешь в здание, проходишь проверку. Здание похоже на зал ожидания", - сообщил очевидец.
Пользователи в сети предположили, что оккупанты что-то задумали. "Боятся? Или что-то знают?", "Так чей Крым? Ответ очевиден", - отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
В Крыму продолжаются оползни в районе моста, которые могут привести к его разрушению.
При строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.
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