''Что-то знают?'' На Крымском мосту устроили массовые досмотры

На автомобильных подходах к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту усилили досмотровый контроль.

Особенно он изменился со стороны оккупированной Керчи, сообщает местный сайт "Керчь.ФМ".

Теперь, кроме осмотра машины, контроль коснулся водителей и пассажиров транспортного средства: люди проходят осмотр через металлические рамки в специальном помещении.

Досмотр на Крымском мосту

"Сказали, раньше этого не было из-за того, что не было помещения. Теперь идешь в здание, проходишь проверку. Здание похоже на зал ожидания", - сообщил очевидец.

Пользователи в сети предположили, что оккупанты что-то задумали. "Боятся? Или что-то знают?", "Так чей Крым? Ответ очевиден", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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