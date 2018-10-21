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''Что-то замышляют'': в сети разгорелся скандал вокруг видео с Росляковым

16.1тЧитать материал на украинском

В сети обратили внимание на странности с недавно опубликованным видео стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже в Крыму.

"Росляков несколько раз подходит туда - в темноту. Инструкции, видимо. Вот здесь с 2:11 по 2:23 в темноте экран телефона загорается. Там человек есть", - отмечается в Twitter "Roksolana Today&Крым".

''Что-то замышляют'': в сети разгорелся скандал вокруг видео с Росляковым

Блогер раздумывает над тем, почему видео с камер наблюдения сначала выложили в СМИ, а потом удалили.

"Они это видео выложили, чтобы мы покадрово его разбирали и были при деле? Пока какую то х*рь замышляют? Пацан идет с ружьем. Чик - следующий кадр - пацан УБИЛ учителя. Идет на встречу, стрелял ЯКОБЫ в лицо, так? А лежит труп НЕ НА СПИНЕ. Не стрелял он в эту тетю. Не стрелял", - предположили в сети.

''Что-то замышляют'': в сети разгорелся скандал вокруг видео с Росляковым
''Что-то замышляют'': в сети разгорелся скандал вокруг видео с Росляковым
Новости
''Должны ответить!'' Совет Европы обвинил Россию в теракте в Керчи

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

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Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чтоб не порождать домыслы и удалили. Полная картина и все записи только у следствия. Остальные лишь фантазируют в меру своих возможностей.
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1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Все это мутно.
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