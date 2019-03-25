Что-то скрывают: стало известно, почему в ''ЛНР'' блокируют работу КПВВ ''Золотое''

Ситуация с работой пункта пропуска "Золотое" в Луганской области остается неизменной. Со стороны террористической "ЛНР" продолжают блокировать КПВВ из-за возможного желания скрыть свои военные позиции от международных наблюдателей.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он отметил, что речь может идти о достаточно большом количестве российской техники в направлении Луганска.

"Ситуация остается неизменной, к сожалению, российские террористические войска отказываются пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в данном направлении. Почему со стороны оккупантов нет пропуска на КПВВ "Золотое", трудно сказать. Скорее всего, речь идет о том, что у террористов достаточно большие силы российской техники, возможно, даже личного состава, поэтому, они боятся, чтобы эти позиции не стали известны, в том числе и международным наблюдателям, которых россияне также не пускают на отдельные объекты", – сообщил он.

По словам спикера, представители всех украинских контрольных служб осуществляют на своих рабочих местах пропуск жителей "серой зоны". Слободян добавил, что это те люди, которые каждое утро ездят через КПВВ на работу в другие населенные пункты, а вечером возвращаются домой.

"Представители всех контрольных служб, входящих в состав Объединенных сил, осуществляют на своих рабочих местах пропуск лиц, проживающих в так называемой серой зоне. Это люди, которые работают, допустим, в Лисичанске и в других населенных пунктах, не пересекают линию разграничения, а следуют через КПВВ, чтобы утром уехать на работу, а вечером вернуться домой. Вчера было оформлено 200 таких граждан, но подчеркиваю, что они не пересекали линию разграничения", – объяснил он.

Решение этого вопроса возможно только в рамках Минского формата, отметил Слободян. Вопрос пропуска людей через КПВВ "Золотое" поднимался на этой площадке неоднократно и будет еще обсуждаться, сказал он.

"Думаю, что полноценная работа КПВВ "Золотое" могла бы существенно улучшить состояние граждан, которые временно проживают под оккупацией, предоставить им логистическую помощь в решении, в том числе, бытовых вопросов. КПВВ заработает, если будет достигнуто соглашение. Решение проблемы возможно только в рамках диалога в Минске. Украинская делегация уже неоднократно поднимала этот вопрос и, насколько мне известно, еще будет это обсуждать", – сообщил спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в террористической "ЛНР" приняли решение закрыть пункт пропуска "Золотое" со своей стороны, исключив выезд жителей оккупированной территории в свободную Украину. На странице штаба ООС в Facebook уточнили, что российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие КПВВ.

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