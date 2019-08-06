Что такое четверо погибших?

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Это 1:10.000000, если брать от всего населения.

Это 1:10.000 в масштабах сил ООС.

Это 60% потерь малой разведгруппы.

Это 30% потерь среднего по комплектации взвода ЗСУ.

Четверо погибших - это твой брат, старший брат, отец и сын.

Четверо погибших - это вся бригада строителей, делавшая тебе ремонт дома.

Четверо погибших - это все грузчики и водила, перевозившие твою мебель.

Четверо погибших - это все кассирши с касс в супермаркете, где ты берешь хлебушек.

Четверо погибших - это четыре места в строю, в который ты не попал из за плоскостопия.

Четверо погибших - это вся музыкальная группа, на которую ты покупаешь билеты втридОрога.

Четверо погибших - это два пустых полицейских "Приуса".

Четверо погибших - это две парты в школе, за которыми никто не сидит.

Четверо погибших - это 48 метров "полотенечного", на которых спустят гробы.

Четверо погибших - это цена суток мира, в городе, в котором ты "устал от войны" и требуешь "просто прекратить стрелять".

Теперь понятней?

Я знаю, что тебе пох*й, ведь война - "это олигархи", она где-то далеко и тебя совсем не касается...

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