Что происходит с арсеналом в Балаклее: свежие данные. Видео

Военный арсенал в городе Балаклея не представляет угрозы для местных жителей.

Об этом в субботу, 16 ноября, заявил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает АрмияInform.

По его словам пожар, вызванный взрывами на технической территории арсенала, локализовали силы пожарного подразделения воинской части и МЧС.

Взрывы в Балаклее РБК

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", – отметил Вишневский.

Он сообщил, что после аналогичных взрывов в 2017 году территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Боеприпасы, оставшиеся на открытых площадках не сохраняются – они вывезены или сложенные в защищенное бетонное хранилище.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в результате взрывов на военных складах в Балаклее 15 ноября погибли 2 военных, еще 5 – ранены.

Ранее в ночь на 23 марта 2017 в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов. Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

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