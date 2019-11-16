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16 ноября • обновлено в 19:35
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Что происходит с арсеналом в Балаклее: свежие данные. Видео

1.1т
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Военный арсенал в городе Балаклея не представляет угрозы для местных жителей.

Об этом в субботу, 16 ноября, заявил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает АрмияInform.

По его словам пожар, вызванный взрывами на технической территории арсенала, локализовали силы пожарного подразделения воинской части и МЧС.

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Взрывы в Балаклее

РБК

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", – отметил Вишневский.

Он сообщил, что после аналогичных взрывов в 2017 году территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Боеприпасы, оставшиеся на открытых площадках не сохраняются – они вывезены или сложенные в защищенное бетонное хранилище.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
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