Эвфемизмы сегодняшнего дня.
Новая "Стратегия национальной безопасности Украины". Среди прочего:
"...Реализация этих приоритетов (имеется ввиду приоритетов этой самой Стратегии... - авт.) будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях" (с).
Честно сказать, хотелось бы конкретных пояснений.
Ибо уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ НЕВОЗМОЖНО достигнуть реализацией всего выше перечисленного, скорее, наоборот. А уж утверждение, что Крым - это Украина - явно не уменьшит "напряжение в двухсторонних отношениях", а очень даже их обострит.
Посему, хотелось бы знать, КАКИМ ОБРАЗОМ предполагается достигать тех вещей, кои указаны в последнем предложении. Так как на самом деле способов есть всего 2.
Эскалацию можно остановить, продемонстрировав свою готовность к отпору, ну или согласится со всеми выдвигаемыми противником требованиями (но это не точно, ибо это не гарантирует того, что у него не появятся после этого к нам новые, более обширные требования).
Потому - вопрос: ЧТО ИМЕННО ИМЕЮТ ВВИДУ СОСТАВИТЕЛИ нынешней стратегии под словосочетаниям "принять меры для уменьшения напряжения в двухсторонних отношениях с РФ"? ЭТО КАКИЕ ИМЕННО МЕРЫ?
И ещё один нюанс. Меня весьма интересует, КТО ИМЕННО ВПИСАЛ ЭТУ ФИГНЮ В СТРАТЕГИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Было бы весьма нелишним ознакомить обЧественность с автором этих "невинных строчек".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.