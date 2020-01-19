Эвфемизмы сегодняшнего дня.

Новая "Стратегия национальной безопасности Украины". Среди прочего:

"...Реализация этих приоритетов (имеется ввиду приоритетов этой самой Стратегии... - авт.) будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях" (с).

Честно сказать, хотелось бы конкретных пояснений.

Ибо уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ НЕВОЗМОЖНО достигнуть реализацией всего выше перечисленного, скорее, наоборот. А уж утверждение, что Крым - это Украина - явно не уменьшит "напряжение в двухсторонних отношениях", а очень даже их обострит.

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Посему, хотелось бы знать, КАКИМ ОБРАЗОМ предполагается достигать тех вещей, кои указаны в последнем предложении. Так как на самом деле способов есть всего 2.

Эскалацию можно остановить, продемонстрировав свою готовность к отпору, ну или согласится со всеми выдвигаемыми противником требованиями (но это не точно, ибо это не гарантирует того, что у него не появятся после этого к нам новые, более обширные требования).

Потому - вопрос: ЧТО ИМЕННО ИМЕЮТ ВВИДУ СОСТАВИТЕЛИ нынешней стратегии под словосочетаниям "принять меры для уменьшения напряжения в двухсторонних отношениях с РФ"? ЭТО КАКИЕ ИМЕННО МЕРЫ?

И ещё один нюанс. Меня весьма интересует, КТО ИМЕННО ВПИСАЛ ЭТУ ФИГНЮ В СТРАТЕГИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Было бы весьма нелишним ознакомить обЧественность с автором этих "невинных строчек".

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