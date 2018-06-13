УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Что на самом деле творится на Донбассе: "отец ДНР" сделал признание

Читать новость на украинском

Экс-главарь террористов "ДНР" Павел Губарев признался, что на оккупированном Донбассе творится настоящая разруха.

Такое заявление он сделал в своей статье, опубликованной на одном из ресурсов боевиков.

"Экономическая ситуация и уровень жизни в "ДНР" крайне неудовлетворительны. Но если многие социально-экономические проблемы можно объяснить состоянием войны, то вызывающее поведение многих донецких управленцев объяснить ничем нельзя (кроме специфических свойств их личности)", - говорится в публикации.

Новости
"Миллионы людей в опасности": в "ДНР" заявили о большой катастрофе

При этом Губарев опроверг информацию о том, что он якобы готовит госпереворот в "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев засветился на одном из экономических форумов в России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Павел Губарев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги