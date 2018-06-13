Что на самом деле творится на Донбассе: "отец ДНР" сделал признание

Экс-главарь террористов "ДНР" Павел Губарев признался, что на оккупированном Донбассе творится настоящая разруха.

Такое заявление он сделал в своей статье, опубликованной на одном из ресурсов боевиков.

"Экономическая ситуация и уровень жизни в "ДНР" крайне неудовлетворительны. Но если многие социально-экономические проблемы можно объяснить состоянием войны, то вызывающее поведение многих донецких управленцев объяснить ничем нельзя (кроме специфических свойств их личности)", - говорится в публикации.

При этом Губарев опроверг информацию о том, что он якобы готовит госпереворот в "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев засветился на одном из экономических форумов в России.