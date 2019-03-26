''Уходил из-под носа полиции'': что известно о похитителе водителя BlaBlaCar, который взорвался в Киеве

В Киеве на проспекте Науки в Голосеевском районе в результате взрыва в квартире погиб 27-летний Луан Кингисепп (Лука). Это второй подозреваемый по делу об исчезновении водителя Ауди Тараса Познякова. Парень пропал 4 апреля 2016 года недалеко от Киева. Он вез двух пассажиров, которых взял на сервисе попутчиков BlaBlaCar.

Второй подозреваемый Дмитрий Голуб (Тоф) был задержан в августе того же года. Сейчас он отбывает наказание, но по старому своему делу. А по Тарасу он никаких показаний следствию так и не дал. Самого Познякова полиция так и не нашла. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

До Киева так и не доехал

Родители Тараса Познякова считают дни, месяцы, а теперь и года с дня исчезновения их сына. Они верят, что настанет момент, когда Тарас все-таки вернется…

Тарас Позняков facebook.com мамы Тараса

Эта трагедия произошла 4 апреля 2016 года. Тарас пропал на подъезде к Киеву. Молодой парень взял в попутчики двух мужчин через сервис BlaBlaCar, когда ехал из Львова в столицу на своей Ауди А6. Правда, на сервисе преступники представились женскими именами.

На заправке Тараса последний раз видели живым (Тарас справа) Нацполиция

Попутчиками оказались Луан Кингисепп и Дмитрий Голуб, оба были бойцами Правого сектора, закарпатского подразделения "Сонечко". Это именно то подразделение, которое участвовало в перестрелке в Мукачево. (Тогда они подъехали к офису местного бизнесмена и депутата Михаила Ланьо и убили человека. Конфликт разгорелся из-за контрабанды).

На заправке Кингисепп зашел в магазин, камеры его засняли Нацполиция

Под Киевом Тарас исчез. Позже полиция в одном из гаражей села Чабаны обнаружила его Ауди 6 со следами крови внутри. Переднее сидение было прострелено.

Кто такой Тоф?

По этому делу 16 августа 2016 года в Хмельницкой области на квартире приятеля был задержан один из подозреваемых Дмитрий Голуб (Тоф) 1979 года рождения. Сам он уроженец России. Жил в Черновцах, где много лет разыскивался за ограбление. Он с подельником возле кафе ограбил и избил подростка, отобрал у него мобильный телефон.

Кроме этого у Голуба был обнаружен пистолет "Макарова" без документов. Правда, суд города Изюм оправдал его за это преступление. На суде Голуб заявил, что он доброволец, боец ПС, участник АТО, поэтому может ходить с оружием. Правда, по официальным данным Голуб не числился в ДУК Правый сектор, не был участником АТО и не имел статуса ветерана.

Голуб и в тюрьме заходит в соцсети

Сейчас Голуб отбывает наказание по ограблению в Черновцах, за что и разыскивался 14 лет.

Голуб появляется в соцсетях, на одной из своих нескольких страничек он сообщил, что вступил в "Лукьяновский батальон" в 2016 году (он как раз оказался в Лукьяновском СИЗО в Киеве). У него в друзьях есть несколько бывших добровольцев, которые сидят в СИЗО. Они нередко постят фото прямо из камер, на заднем плане у них видны нары, столы с провизией.

Голуб второй справа, фото из СИЗО ВКонтакте

Дмитрий Голуб так и не дал показаний о том, что произошло с Тарасом Позняковым и где он может находиться, воспользовавшись 63-й статьей Конституции Украины.

Сейчас в Черновцах живет брат Дмитрия Голуба, Максим. Ранее он служил в батальоне "Луганск-1", затем в ВСУ. Теперь занимается волонтерством.

Голуб второй справа ВКонтакте

Странная смерть Луки

Как ни странно, но никому не удавалось задержать второго преступника Луана Кингисеппа. Как только оперативники собирались его где-то брать, он бесследно исчезал. Это может свидетельствовать лишь об одном – у Луки были связи в силовых органах. Это и позволяло ему долгое время уходить от наказания.

Луан Кингисепп facebook.com Луана Кингисеппа

Да и смерть Кингисеппа выглядит весьма странной. По некоторым данным после взрыва в киевской квартире оттуда выбежала девушка. Официальная версия гибели Кингисеппа – неосторожное обращение со взрывным устройством. Человек, который бывал в зоне АТО, имел оружие и явно умел обращаться со взрывными устройствами, так нелепо погиб.

В любом случае надежда на то, что Лука сможет дать показания о месте нахождения Тараса Познякова, исчезла.

Один из сослуживцев Луки и Тофа рассказал нам, что они тоже не верят в случайную смерть Кингисеппа. "Он опытный боец. Оба они участвовали в боях за Карловку, Пески, Степановку. Он не мог случайно подорваться".

Как говорит их сослуживец, на Майдане Лука одним из первых шел в бой с "беркутовцами" в феврале 2014 года. После Майдана он с Тофом отправились в Закарпатье, а оттуда на восток. "В бою на Тофа можно было положиться, да и на Луку тоже. Но одно дело бой, а вот в жизни они были тоже агрессивными, они всегда искали что-то отобрать, отжать. У них всегда была жажда к легким деньгам", - говрит бывший военный. И оба они были заклятыми "нациками".

Участвовал в закарпатском "Сонечке"

Сам Луан Кингисепп, 1991 года рождения, также является жителем России из Кирово-Чепецка Кировской области. Луан увлекался интернет-играми, работал в магазине техники. Однако умудрился украсть там телефоны.

Луан Кингисепп. На рукаве нашивка "Сонечко" ВКонтакте

В Украине он появился во время Майдана. Совершенно случайно сохранилась его фотография в Киевской мэрии, когда там проживали участники Майдана. На страничке руководителя Черкасской организации ПС Андрея Гоцы, который является жителем Ужгорода, летом прошлого года появилось фото добровольцев, среди которых и Кингисепп. Подписано, что фото сделано 30 июля 2014 года под Авдеевкой.

Лука второй слева facebook.com Андрея Гоцы

В Мариуполе местные жители вспомнили и Тофа, и Луку. Тоф тогда жил у них и отличился тем, что убил редких лебедей. А Лука часто приезжал к нему, и представлялся разведчиком ПС.

Волонтеры в 2015 году писали о Луане Кингисеппе как о россиянине, который приехал воевать за Украину. Специально для него они привезли форму и даже собирались помогать с получением украинского гражданства. Сам Лука на своей страничке в соцсети благодарит волонтеров за помощь.

facebook.com Луана Кингисеппа

facebook.com Луана Кингисеппа

Волонтеры заботились о Луке facebook.com Луана Кингисеппа

Лука участвовал во многих акциях закарпатского "Сонечка", которое являлось подразделением ПС. В начале декабря 2014 года это подразделение пришло в кабинет проректора Ужгородского университета Александра Сливки выяснять, почему он агрессивно высказался против них. Во время визита бойцы выломали двери в кабинет. В этой акции засветился и Кингисепп.

Однако уже в конце декабря проректор по воспитательной работе этого вуза Федор Шандор навестил "Сонечко" в Донецкой области. На фото события есть и Лука. Об этом он же сообщил и у себя на страничке.

Лука справа в последнем ряду ВКонтакте

Ирина Кингисепп (Орлова) facebook.com Ирины Кингисепп

С Ириной Кингисепп познакомился во время игр

Также у Луки есть и супруга Ирина Кингисепп (Орлова, уроженка Республики Коми), женщина старше его на шесть лет. С ней они познакомились во время игр еще в России, она же навещала его и в Закарпатье. Сейчас женщина удалила все со своих соцстраничек.

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