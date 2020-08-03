Что известно о БЦ "Леонардо" в Киеве, который захватил террорист: подробности

Ярослав Маркин Расследования 13:48, 3.08.2020 Обновлено: 13:49, 3.08.2020

Бизнес-центр "Леонардо", в котором 3 августа террорист захватил отделение банка, расположен в центре Киева на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Он состоит из двух комплексов – на 17 и на 7 этажей. Отделение "Универсал банка" в последнем и захватил вымогатель.

Бизнес-центр Леонардо в Киеве, который захватил террорист
Google Maps
Бизнес-центр Леонардо в Киеве, который захватил террорист
Google Maps

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