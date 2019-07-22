Что делают войска Путина в Чернобыльской зоне: озвучена версия

Нет объективных причин, по которой армия Российской Федерации могла бы проводить учения в зоне отчуждения Чернобыльской зоны на территории Беларуси.

"Теоретически это возможно, но большого смысла я в этом не вижу", – сказал OBOZREVATEL российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя информацию о том, что якобы в зоне отчуждения находится большая группировка российских войск.

Владимир Путин, Сергей Шойгу на учениях "Запад-2017" Официальный сайт президента РФ

"Я ничего такого не слышал", – сказал эксперт.

В то же время он предположил: если войска РФ действительно присутствуют там, это может быть связано, например, с подготовкой к совместным белорусско-российским учениям "Щит Союза – 2019". "Но зачем им залезать в зону отчуждения, я не понимаю. Может быть, они там что-то другое делают", – допустил Фельгенгауэр.

Как писал OBOZREVATEL, волонтер и активист Владимир Мартынюк сообщил следующее: "Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев".

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