В Одессе при взлете сломался самолет: фото с места ЧП

В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван взлет частного самолета одной из турецких авиакомпаний.

У самолета отломилась стойка шасси. ЧП произошло утром и привело к задержке и переносу рейсов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе аэропорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости С украинским самолетом случилось ЧП в небе

"Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты на полтора часа с 12:30 до 14:00. Столько времени понадобилось для эвакуации сломавшегося самолета с ВПП", – рассказали в пресс-службе.

ЧП в Одесском аэропорту Думская

Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

ЧП в Одесском аэропорту Думская

Вероятная причина поломки воздушного судна – несвоевременное техническое обслуживание и нарушение сроков эксплуатации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с самолетом президента Владимира Зеленского случилось серьезное ЧП: отказал двигатель.

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