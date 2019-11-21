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21 ноября • обновлено в 16:38
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В Одессе при взлете сломался самолет: фото с места ЧП

1.8т
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В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван взлет частного самолета одной из турецких авиакомпаний.

У самолета отломилась стойка шасси. ЧП произошло утром и привело к задержке и переносу рейсов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе аэропорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
С украинским самолетом случилось ЧП в небе

"Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты на полтора часа с 12:30 до 14:00. Столько времени понадобилось для эвакуации сломавшегося самолета с ВПП", – рассказали в пресс-службе.

ЧП в Одесском аэропорту

ЧП в Одесском аэропорту

Думская

Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

ЧП в Одесском аэропорту

ЧП в Одесском аэропорту

Думская

Вероятная причина поломки воздушного судна – несвоевременное техническое обслуживание и нарушение сроков эксплуатации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с самолетом президента Владимира Зеленского случилось серьезное ЧП: отказал двигатель.

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Место
Украина Одесса
Тег
самолет
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Путин стойку подпилил.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Xозяин Xoxлов, мутанту лишь бы квакнуть и суточную норму тролля выполнить, сдрыстни, глист инетный
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