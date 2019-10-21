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21 октября • обновлено в 21:48
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В аэропорту "Борисполь" перекрывали терминалы: все о ЧП

24т Читать материал на украинском

Вечером в понедельник, 21 октября, аэропорт "Борисполь" временно приостановил обслуживание в терминалах из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака.

Подробности сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", – сказано в сообщении.

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В "Борисполе" заявили о выбросе вредных веществ

kbp.aero

На место ЧП прибыла комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вскоре было озвучено заключение: "Качество воздуха соответствует допустимым нормам".

Деятельность аэропорта восстановили. Терминалы заработали в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Embraer-195LR польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в международном аэропорту Одессы, из-за чего пилотам пришлось лететь в киевский аэропорт "Борисполь".

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Место
Украина Борисполь
Тег
аэропорт Борисполь
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Який то свидомит хотел бежать но обоссался по пути? Не уж то Тупчинов? Кстати где сегодня эта куриная жoпа?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Великий Кормчий, Порошенко скорее всего домой на Мальдивы вылетал. От него обычно все в обморок падают.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Это быкотека
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