В аэропорту "Борисполь" перекрывали терминалы: все о ЧП

Вечером в понедельник, 21 октября, аэропорт "Борисполь" временно приостановил обслуживание в терминалах из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака.
Подробности сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.
"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", – сказано в сообщении.
В "Борисполе" заявили о выбросе вредных веществ
kbp.aero
На место ЧП прибыла комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вскоре было озвучено заключение: "Качество воздуха соответствует допустимым нормам".
Деятельность аэропорта восстановили. Терминалы заработали в штатном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Embraer-195LR польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в международном аэропорту Одессы, из-за чего пилотам пришлось лететь в киевский аэропорт "Борисполь".
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