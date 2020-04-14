Черновол заявила, что дело против нее заказал Путин

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол убеждена, что дело против нее является следствием "мирных договоренностей" с президентом России Владимиром Путиным и "делом против лиц Майдана".

Об этом она заявила во время прямого эфира на Facebook OBOZREVATEL ( проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

По словам Черновол, делу был дан ход 18 октября 2019 года. "Это отвечает на вопрос, откуда мое дело. Оно было возбуждено перед нормандской встречей, это было в рамках "мирных" договоренностей с Путиным. Это было то, чего требовал Путин – дискредитировать Майдан", – сказала она.

Татьяна Черновол Facebook Тетяна Черновол

Отвечая на вопрос, кто заказчик дела Черновол, она сказала: "Я думаю, что заказчик дела против майдановцев – Россия. Для России я тоже лицо Майдана. Очень много фильмов в России было выпущено против меня после Майдана, я стала немного больше известной в России после гибели моего мужа".

По словам экс-нардепа, ее дело – первое в череде дел против майдановцев. "Почему я пошла первой? Потому что это была личная месть. Это месть Бабикова (первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, экс-адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, – Ред.) и личная месть Януковича".

В этом контексте Черновол сказала: "Я была вдохновителем и идеологом, определенным локомотивом конфискации активов Януковича – 1,5 миллиарда долларов, которые пошли в государственный бюджет".

В то же время, говоря об обвинении в умышленном убийстве, совершенном в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году, она заявила, что оно не имеет оснований.

"Я не отказываюсь от того, что я 18 февраля организовала штурм офиса "Партии регионов". И даже один из коктейлей Молотова в помещение бросила я. Это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание карателей, которые начали убийства активистов в Мариинском парке".

По словам Черновол, она занималась эвакуацией людей и не заходила в помещение. "Но я не имею никакого отношения к смерти работника офиса "Партии регионов", потому что она произошла в другое время и при других обстоятельствах".

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году. 14 апреля состоялось заседание Печерского суда.

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