Чорновол объявили подозрение из-за перепалки с журналистом

Народному депутату VIII созыва Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", – говорится в сообщении.

Чорновол и Кучер

Отметим, что в ГБР не назвали имени Чорновол. Однако 18 октября 2019 года Апелляционный административный суд Киева рассматривал дело экс-нардепа Сергея Пашинского, и в зале находилась Чорновол.

В тот день в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил, что журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер заявлял, что Чорновол вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.

"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, Чорновол меня поцарапала", – сообщил Кучер.

На место происшествия журналист вызвал полицию. А также написал заявление – препятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что в случае доказательства вины Чорновол грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение воли сроком на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва Татьяной Чорновол общественного порядка.

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