"Выдавили из Путина": Чорновил раскрыл историю появления скандальной "формулы Штайнмайера"

Никакой "формулы Штайнмайера" не существует. В 2016 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер просто озвучил позицию президента РФ Владимира Путина.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV бывший народный депутат Украины (III, IV, V и VI созывов), известный политический деятель Тарас Чорновил. По его словам, он входил в группу советников во время переговорного процесса в 2016 году, поэтому хорошо знает происхождение этой "формулы".

"Нет "формулы Штайнмайера", – подчеркнул Чорновил.

Он пояснил, что на переговорах в "нормандском формате" 20 октября 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом "выдавили" из Путина согласие на "дорожную карту" по Донбассу.

"Они втроем "выдавили" из Путина все, что хотел Порошенко. Путин согласился. Но, выехав оттуда, он уже из Москвы через Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД РФ. – Ред.) сказал: "Я этого делать не буду. Я отказываюсь" …И Меркель, чтобы спасти дорожную карту, сказала Штайнмайеру встретиться с Лавровым и представить всей "четверке" позицию Путина", – поделился Чорновил.

"Представленная позиция не была позицией Штайнмайера. Эту позицию четко регламентировал Лавров. Это позиция капитуляции, полной капитуляции. Это полный отказ от решений, которые они приняли 20 октября, буквально за пару недель до этого", – отметил он.

Политик уточнил, что "дорожная карта", от которой РФ позже отказалась, была уже написана.

"Пункт первый: сначала все вопросы безопасности, только потом – политика. Пункт второй: никакой автономии. Не "особый статус", а особенности местного самоуправления. Никакой полной амнистии, а освобождение от ответственности по очень конкретным статьям УК", – передал он содержание документа.

"Ее не увидели, потому что Россия тогда все заблокировала", – добавил Чорновил.

Он еще раз обратил внимание, что "формулой Штайнмайера" все вышеперечисленные договоренности разрушались.

"Оказалось, выборы можно провести, не выводя российские войска. Оказалось, закон не об особенностях местного самоуправления, а об особом статусе. Вот эти вещи и есть "формула Штайнмайера". Про нее даже говорить, что мы ее поддерживаем – очень плохо. Катастрофично", – предупредил бывший нардеп.

Против "формулы Штайнмайера" в Украине прошли массовые протесты tva.ua

OBOZREVATEL напоминает:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся