Чижиков и Торгово-промышленная палата Украины – эвтаназия украинского бизнеса

Вот уже несколько лет не утихают горячие споры и баталии вокруг одного из важнейших предпринимательских органов страны – Торгово-промышленной палаты Украины, возглавляемой ставленником беглого экс-генпрокурора Пшонки – Геннадием Чижиковым.

И дело тут вовсе не в том, что репутация президента Палаты весьма запятнана коррупционными скандалами и связями с предателями Украины, а главным образом в том, что ТПП не выполняет свою основную функцию – помощь предпринимателям. О былых "подвигах" Чижикова и о том, чем живет ТТП сегодня и кто из звезд шоу-бизнеса первой величины помог коррупционеру удержаться в должности – читайте ниже.

ПОСЛЕДНИЙ НЕЛЮСТРИРОВАННЫЙ: ИСТОРИЯ СТАВЛЕННИКА ПШОНКИ-ЧИЖИКОВА

Уроженец Донецка Геннадий Чижиков начал свой трудовой путь в 1994 году в Донецкой торгово-промышленной палате, руководимой супругой Виктора Пшонки – Ольгой Пшонкой. Около 20 лет Геннадий Чижиков вместе с Ольгой Пшонкой поочередно руководили ТПП Донецка: то Ольга Пшонка была вице-президентом палаты при Чижикове-президенте, то Чижиков был вице-президентом при президенте Пшонке.

На фото – Геннадий Чижиков и Ольга Пшонка

Геннадий Дмитриевич всегда считался ставленником семьи Пшонок, чего, собственно, сам никогда не отрицал. Всем своим карьерным взлетам он обязан именно семье Пшонки, а также их обширным связям и влиянию в период президентства Януковича. Даже сегодня, после всего того, что пережила и переживает Украина, Чижиков лестно отзывается о своих тогдашних благодетелях.

Так, в феврале 2013 года Чижикова удалось посадить в кресло президента ТПП Украины. Поскольку должность руководителя ТПП – выборная, то очевидцы рассказывают о невероятном давлении, которое оказывалось на членов региональных ТПП со стороны власти и правоохранительной системы.

На фото - Геннадий Чижиков и Виктор Янукович

Поскольку в бизнес-сообществе Украины и политических кругах хорошо было известно, чей человек Чижиков и кто за ним стоит, было решено придать его фигуре некого веса и лоска. Так, в нарушении всех возможных дипломатических процедур, его сделали почетным консулом Республики Франция в Донецке. Главным лоббистом сего назначения назывался тогдашний министр иностранных дел в правительстве Януковича – Константин Грищенко. К слову, эту почетную миссию Чижиков также успешно провалил, что еще раз доказало - эта должность является лишь имиджевым прикрытием дельца. Заметим, что Геннадий Чижиков был дружен и с самим Януковичем, который постоянно включал Чижикова в различные комиссии, проводил с ним конференции и т.п.

За период работы президентом ТПП Украины вокруг Чижикова полыхали костры коррупционных, репутационных и даже международных дипломатических скандалов. Десятки уважаемых народных депутатов из разных партий, порой с диаметрально противоположными политическими взглядами и идеологиями, сходились в одном – Чижикова необходимо люстрировать, а его коррупционные действия расследовать. Еще свежи в памяти конфликты Чижикова с ветеранами АТО, которые подвергали последнего "мусорной люстрации", требуя отставки сомнительного кадра.

К слову, в отношении Чижикова и возглавляемой им ТПП расследовался ряд уголовных производств. Согласно закону, ТПП Украины – де-юре неприбыльная организация, но де- факто это вовсе не так. Общественная организация наделена целой вереницей функций государства, за которые взимается плата. В этой связи было множество обращений предпринимателей о вымогательстве руководством ТПП непредусмотренных законом средств за предоставление услуг. Фиксировались случаи выдачи сомнительных сертификатов об обстоятельствах форс-мажора (один из основных бизнесов Чижикова в ТПП) оффшорным фирмам. Сегодня в судах рассматриваются десятки исков, предмет которых сомнительность сертификатов.

Кроме того, органы Нацполиции и СБУ инкриминировали Чижикову обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 УК Украины (служебный подлог); ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением); ст. 366 УК Украины (самоуправство). Впрочем, судьба этих уголовных производств ныне не известна. По информации наших источников, Чижикову удалось спустить на тормозах некоторые производства благодаря вмешательству видных представителей нынешней власти, а также лоббизму очень известных артистов, о чем мы поведаем ниже.

ТПП СЕГОДНЯ: КРАХ И СТАГНАЦИЯ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА

Мировая практика цивилизованных стран-членов МОТ показывает, что ТПП (в некоторых странах - Министерство торговли) являются одними из самых авторитетных органов в системе государства, призвание которых заключается в содействии развитию народного хозяйства и национальной экономики, ее интеграции в мировую хозяйственную систему. Деятельность ТПП призвана формировать современные промышленные, финансовые и торговые инфраструктуры, создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, всесторонне развивать все виды предпринимательства, научно-технические и торговые связи между национальными предпринимателями и предпринимателями зарубежных стран.

В странах с развитой экономикой президент ТПП - очень авторитетный человек, который по своей влиятельности входит в топ-5 лиц государства, так как должен содействовать развитию внешнеэкономических связей, экспорту товаров и услуг, оказывать практическую помощь предпринимателям в проведении торгово-экономических операций на внутреннем и внешнем рынках, способствовать освоению новых форм сотрудничества.

К большому сожалению, всего этого не скажешь о президенте ТПП Украины – Геннадие Чижикове, как и о палате, ним возглавляемой. После того как прекратил свое существование Государственный комитет по вопросам предпринимательства и регуляторной политики, ТПП остался единственным органом, который мог стать успешным прототипом министерства бизнеса и торговли. Но этого по понятным причинам не произошло. В нынешних реалиях такое представительство бизнеса - утопия и несбыточная мечта. Главная заслуга в этом провале, который можно окрестить эвтаназией украинского бизнеса, естественно, принадлежит пшонкиной шайке-лейке, которую возглавляет Чижиков.

Одна из главных проблем Геннадия Чижикова как руководителя ТПП Украины состоит в том, что он ни дня не работал в реальном секторе экономики, не создавал рабочие места, не платил зарплаты и налоги, не наращивал капиталы и не выполнял обязательств по торговым контрактам с иностранными контрагентами. Еще большая проблема состоит в том, что руководитель ТПП является нерукопожатным в высоких властных кабинетах из- за своей токсичности, обусловленной его тесными связями с регионалами. За годы работы под руководством Ольги Пшонки он научился быть свадебным генералом, исполняя сугубо церемониальную функцию. То есть не практик, а теоретик. Этим объясняется неприятие функционера политикумом и бизнес-средой. Как говорят в народе, "Чижиков – пустое место в деловом понимании, коллекционер колокольчиков".

Отметим также и вице-президентов, которыми окружил себя Геннадий Чижиков и на которых опирается в своей деятельности. Чего только стоит Михаил Непран, замеченный в антимайдановских высказываниях и антиукраинской деятельности. Ранее Непран работал на Виктора Медведчука и имел отношение к организации "Украинский выбор". Кум Путина помог ему обзавестись связями в Москве.

Как пишет издание "ОРД" , Непран пытался закрепиться в окружении одиозного путинского советника Сергея Глазьева, но был отвергнут. Сообщается также о нетрадиционной ориентации вице-президента. Именно этому человеку Чижиков отдал на откуп золотую жилу ТПП – сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющие гражданам и предприятиям, например, пострадавшим от проведения АТО, не возвращать кредиты (банки и финансовые учреждения с момента выдачи справки обязаны прекратить начисление пени и иных штрафных санкций должникам, проживающим в зоне проведения АТО), не платить налоги и штрафы, не выполнять заключенные контракты и при этом не платить неустойку. Проблема в том, что никаких форс-мажорных обстоятельств может не быть, а такие сертификаты попросту покупаются в ТПП.

Еще один верный штык, на которого опирается Чижиков в своих схемах, – Николай Засульский – руководитель ТПП Киева еще с советских времен (с 1985 год). В СМИ и на специализированных форумах, посвященных деятельности ТПП, его называют "кремлевским кротом" в ТПП и характеризуют не иначе как "прожженного взяточника и коррупционера". По странному стечению обстоятельств, Засульский также как и Чижиков с Непраном, ассоциируется со страной-агрессором. Вообще у этой троицы много общего. Взять, к примеру, роскошный образ жизни Засульского. Как и Чижиков, ни дня не работавший в бизнесе и всю жизнь занимавшийся палатной деятельность Засульский, по сообщениям СМИ, живет не по средствам.

"Получая зарплату функционера общественной организации, он оплатил дочери образование в США, попутно купив дом в Санта-Барбаре. Сам живет в особняке в центре Киева, имеет несколько дач, квартир, машин. Более того, Засульский опутал Киевскую торгово-промышленную палату рядом контрактов, так что в случае его ухода большая часть недвижимости, принадлежащей палате, отойдет компаниям, контролируемым все тем же президентом Киевской городской ТПП", - пишут расследователи.

Все изложенное выше давно известно широкой бизнес-общественности, представителям власти и журналистам. Над Чижиковым неоднократно нависал Дамоклов меч. Когда ответ за все содеянное был как никогда близок, ему невероятным образом удавалось сохраниться в должности. В 2015 году остро стал вопрос переизбрания главы ТПП. Казалось, у Чижикова нет ни единого шанса остаться в должности. Но не тут-то было. Даже и представить сложно, кто встал на защиту Чижиков, но об этом чуть позже. В действительности, у Чижикова был ряд мощнейших конкурентов.

Первым претендентом на должность президента ТПП назывался экс-глава Администрации президента Украины, бизнесмен Борис Евгеньевич Ложкин. В кулуарах поговаривают, что Борис Ложкин, когда уходил с должности главы АП, самостоятельно принял решение отказаться от борьбы за ТПП, чтобы не подставлять президента лишними разговорами в преддверии выборов, так как Ложкин напрямую ассоциируется с Петром Порошенко.

Еще один кандидат на должность президента ТПП Украины - народный депутат нескольких созывов, предприниматель со славой агрессивного рейдера – Александр Федорович Дубовой. Имя Дубового упоминалось СМИ в контексте его планов по созданию так называемой Бессарабской Народной Республики.

На фото – Александр Дубовой и Иосиф Кобзон

Известно, что Александр Дубовой был дружен с Иосифом Кобзоном, который в последние годы жизни придерживался сепаратистких взглядов. Таблоиды писали, что Дубовой в свое время даже возил в Москву звезд отечественного шоу-бизнеса (Владимир Зеленский – Прим. Авт.) знакомить с Иосифом Давидовичем, чтоб тот помог выйти на российский рынок.

В экспертной среде уверены, что, несмотря на обвинения в рейдерстве и сепаратизме, Александр Дубовой – гораздо более удачная кандидатура на пост президента ТПП, чем Чижиков. Хотя бы потому, что Дубовой является реальным предпринимателем, который создал не один успешный бизнес, тысячи рабочих мест.

Справедливости ради отметим, что Александр Дубовой выиграл несколько исков против ТПП и ее руководителя Чижикова, отстояв в глазах делового мира чистоту своей репутации. Хоть выигранные суды официально и отмыли Дубового в глазах общественности, которая знает о методах экс-народного депутата и о продажности наших судов, этот факт лишний раз продемонстрировал его способность и умение залихватски решать вопросы в судах и договариваться.

Свежа в памяти история, когда известны бизнесмен и политик Геннадий Корбан, которого часто также называют рейдером, несколько лет ожесточенно сражался за Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (Далее - КИЭП). Вдруг на горизонте появился Александр Дубовой со своей командой. Включившись в борьбу за КИЭП, Дубовой буквально за считанные месяцы одолел Корбана, установив контроль (70% акций контролируется семьей Александра Дубового) над серьезнейшим и уникальнейшим институтом, который проводит такие сложные работы, как проектирование и сопровождение объектов атомной энергетики.

Сегодня инстуитуту принадлежит около 20 тыс. метров квадратных помещений в центре Киева. Многие эксперты в этой связи прогнозировали, что КИЭП пропадет с энергетического рынка, штат разгонят, а площади сдадут в аренду. Но, по всей видимости, Дубового сильно недооценили – спустя год он значительно улучшил положение дел в институте. Ведется работа по международным контрактам, организация приносит прибыль и в организации Дубовой видит перспективу для развития. Сегодня капитализацию КИЕП оценивают в миллиард гривен. Чтобы реально приобрести институт, говорят эксперты, желающим необходимо расстаться с 35-40 миллионами долларов США. Оба эти факта – победа над влиятельным конкурентом Корбаном и успешность предприятия КИЭП – говорят в пользу Дубового, как человека, умеющего зарабатывать деньги и отстаивать свои интересы.

К сожалению, сегодня можем констатировать грустный факт – Геннадию Чижикову таки удалось удержаться в кресле главы ТПП. Адвокатом приспешника Пшонки Чижикова стал… честь и совесть украинской эстрады, фронтмен группы "Океан Эльзы", которого "сватали" в президенты Украины – Святослав Вакарчук. Внутри палаты поговаривают, что сам Чижиков неоднократно хвастался тем, что якобы Вакарчук ходил по высоким кабинетам, лично ручаясь за него и настаивал на сохранении последнего в должности.

Упоминались в этом контексте фамилии главы СНБО Александра Турчинова, а также заместителя главы АП Виталия Ковальчука.

Усилия Вакарчука по спасению Чижикова, как видно, увенчались успехом. И этому есть объяснение, ведь уже тогда было известно о президентских амбициях артиста. Звонки вице-президента ТПП Михаила Непрана, умноженные на страх глав региональных ТПП, что Вакарчук станет президентом, сделали свое пагубное дело - 19 мая 2015 года Чижиков был переизбран на пост президента Торгово-промышленной палаты Украины.

Почему Вакарчук? - спросите вы. Все очень просто – пшонкиного дельца и Святослава Вакарчука объединил олигарх Виктор Пинчук, под крышей которого они познакомились, будучи студентами спонсируемой ним программы Aspen Kyiv. Сегодня Чижиков является членом совета директоров этой организации. Думается, именно поэтому Вакарчук не смог отказать Геннадию Чижикову. Этот маленький штрих очень отчетливо демонстрирует, что могло бы быть, если бы президентские амбиции овладели бы без сомнения талантливым музыкантом Вакарчуком и он вдруг бы стал президентом. В Украине бы могла наступить тотальная чижиковщина.

В этом контексте можем отметить, что большим благом для нашей страны является то, что западный политикум, как и украинский избиратель, все же решил присмотреться к другому артисту, кандидату с наибольшим президентским рейтингом – Владимиру Зеленскому. Исходя из заявлений Владимира Зеленского, можно быть уверенным, что Чижиков при таком президенте точно найдет свое место: если не в одной из колоний, то, как минимум, вне украинских бизнес-процессов.

Сегодня же ТПП Украины находится в глубочайшем кризисе, организация абсолютно не выполняет своих основных функций, устраивая бесполезные выставки и конференции, из которых редкий предприниматель выходит с контрактом. Зачастую, совсем наоборот.

Коррупция, взятки-справки и сверхприбыли на аренде принадлежащих ТПП помещений.

Общественность обеспокоена тем, что такой важный инструмент, как Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП практически не функционирует. Взамен успехов украинского бизнеса, руководство Палаты озабочено тем, как дороже сдать выставочные площади и офисы. Палата превратилась в бизнес-проект ее руководителя, а сам Чижиков только то и делает, что принимает участие в светских раутах и марафонах, но вряд ли это поможет ему убежать от ответственности.

Отметим, что сегодня вТПП идет массовое сокращение сотрудников. Какова причина? Не поверите! Злые языки говорят, что Чижиков половину штата решил попросту выгнать, чтобы освободить кабинеты под сдачу в аренду. Цинизму руководства ТПП Украины нет предела. Остается лишь одна надежда, что вскоре президентские и парламентские выборы переломят ситуацию, а такие, как Геннадий Чижиков, никогда более не будут допущены в святая святых украинского бизнеса.

КТО ВОЗГЛАВИТ ТПП ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

Уже сегодня очевидно, что вопрос самоочищения в ТПП – назрел, он неминуем, но пока заморожен по причине политической целесообразности. Президентские выборы дадут старт перезагрузке столь прогнившей и неэффективной структуры. Согласно инсайдерской информации стало известно, у кого больше шансов возглавить ТПП в зависимости от того, кто станет президентом Украины.

Так, если президентом Украины станет Владимир Зеленский, то наибольшие шансы возглавить ТПП у Игоря Палицы. При президенте Юлии Тимошенко, вероятнее всего, палату возглавит Александра Кужель, при Петре Порошенко – Борис Ложкин, ну а если выборы выиграет Анатолий Гриценко, то все шансы стать президентом ТПП есть у экс- главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского.

Эксперты и рядовые работники Палаты в частных беседах утверждают, что им все равно, кто возглавит палату – хуже, чем есть сегодня, уже точно не будет! Что ж, нам остается с интересом наблюдать за развитием событий и надеяться, что новый президент вдохнет новую жизнь в ТПП и развитие предпринимательства в Украине.

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