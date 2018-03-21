Чистый пиар: российский политолог оценил информацию о помиловании Сенцова

Встреча бывших кандидатов на пост президента России и передача Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных Владимиру Путину имеет чисто символическое значение.

Об этом эфире ObozTV заявил российский политолог Дмитрий Некрасов, комментируя возможность освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

"Возможно, отдельные действия, связанные с инаугурацией, и будут, но я бы рассматривал эти события как чистый пиар. Эта встреча носила совершенно ритуальный характер. Предположить, что там что-то серьезное обсуждалось, не стоит. Начальную речь Путина только и показали, потому что это чисто ритуальная история. Собчак обратилась, ну молодец. Приведет ли это к каким-то результатам? Гипотетически, не столько потому, что кто-то обратился, а потому, что у нас принято к инаугурациям готовить амнистию. Возможно, кого-то и отпустят", - предположил экс-сотрудник администрации президента РФ.

При этом он отметил и определенные трудности, которые могут возникнуть у других членов списка в случае позитивного решения переизбранного главы Кремля.

"Вопрос в том, какой будет формат этой амнистии, на какие типы преступлений будет распространяться. Тем более, что многие из политзаключенных еще не получили приговор и находятся в СИЗО. То есть там есть и юридические сложности", - подчеркнул Некрасов.

Кроме того, он считает, что подобная инициатива никак не отразится на симпатиях к самой Собчак.

"Собчак работает со своим электоратом и говорит то, что либеральной общественности приятно слышать. Уменьшит ли это ее оппозиционность в их глазах? Нет, не уменьшит. Мы же понимаем, что в силу жизненных обстоятельств Собчак хорошо лично знает Путина с детства. То есть у них есть какие-то отношения. Но другая история, что она себе позволяла в отношении Путина, такого никто себе не позволял", - констатировал российский политолог.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Сейчас Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".