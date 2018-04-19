"Чистейший Моторола": визиту сына Че Гевары в Крым дали объяснение

Приезду в аннексированный Россией Крым сына латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары не стоит сильно удивляться, поскольку Че Гевару-старшего можно смело считать предшественником российских наемников на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV заявила крымский блогер, журналист Лариса Волошина.

"Че Гевара – это палач, это Моторола, понимаете. Оккупационная власть пытается показать, что они пробили блокаду, что к ним приезжают известные люди. Но Че Гевара – это очень символично. То, как он действовал, что он делал – это чистейший Моторола. Это такой искатель удачи, который прибегал к убийства, криминальным вещам ради собственных амбиций", - подчеркнула она.

По ее словам, Кремль и дальше будет завлекать на оккупированный полуостров различных одиозных деятелей и их отпрысков.

"Если по аналогии, то просто Гитлер умер, а так бы он тоже был бы там уважаемым гостем. Ну это просто мясники, люди, которые были осуждены человечеством, убивали сотнями и тысячами. И вот они там собираются. Эти клоуны просто паразитируют на кровавой славе своих родителей", - констатировала Волошина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гевара-младший, заявил, что на Кубе оккупированный Крым воспринимают как территорию России.