Число жертв жуткого пожара в Одессе возросло

Число жертв масштабного пожара в Одессе возросло. Под завалами вечером в пятницу, 6 декабря, спасатели нашли еще одно тело женщины.
Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на ГосЧС. Уточняется, что это уже пятая жертва ЧП в колледже на улице Троицкой.
Личность погибшей пока неизвестна, она устанавливается. Полиция подтверждает информацию о четырех погибших.
По данным на 17:00 пятницы, из больниц были выписаны 18 пострадавших, 11 человек по-прежнему находятся в госпиталях (6 сотрудников ГосЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа).
Пожар в одесском колледже
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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