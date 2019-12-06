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6 декабря • обновлено в 19:55
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Число жертв жуткого пожара в Одессе возросло

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Число жертв масштабного пожара в Одессе возросло. Под завалами вечером в пятницу, 6 декабря, спасатели нашли еще одно тело женщины.

Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на ГосЧС. Уточняется, что это уже пятая жертва ЧП в колледже на улице Троицкой.

Личность погибшей пока неизвестна, она устанавливается. Полиция подтверждает информацию о четырех погибших.

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По данным на 17:00 пятницы, из больниц были выписаны 18 пострадавших, 11 человек по-прежнему находятся в госпиталях (6 сотрудников ГосЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа).

Пожар в одесском колледже

Пожар в одесском колледже

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
пожар смерть ГосЧС
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