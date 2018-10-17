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Число жертв теракта в Керчи увеличилось: первые имена погибших

30.6тЧитать материал на украинском

Количество погибших в результате взрыва в колледже оккупированной Керчи выросло до 19 человек.

Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Крыма. По данным Следственного комитета РФ, что 17 из 19 человек погибли от огнестрельных ранений.

Также стали известны имена некоторых жертв: Светлана Юрьевна Б. и Анастасия Вячеславовна Б. Позже был опубликован неполный список пострадавших.

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Число жертв теракта в Керчи увеличилось: первые имена погибших

По словам "крымского омбудсмена" Людмилы Лубиной, жертвами теракта стали не только дети, но и преподаватели.

Число жертв теракта в Керчи увеличилось: первые имена погибших
Число жертв теракта в Керчи увеличилось: первые имена погибших

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось первое видео с места ЧП. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Комментарии
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Семенич Сем
Семенич Сем
При Украине не одного теракта не было в Крыму .
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Okcen Yuri
Okcen Yuri
в Крыму все граждане Украины захваченные россией в заложники всех очень жаль . Но при Украине ни кто с катушек не слетал это результат фашистского русского мира .
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Иванов Александр
Иванов Александр
Погибшим детям Царствие Небесное. И кто- бы, что не писал- Крым- это Украина, был и будет. А погибшие-граждане Украины.
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1
Иванов Александр
Иванов Александр
Okcen Yuri, Зато в царстве демократии и свободы- США, такое событие абсолютно нормальное явление. И 19 убитых там далеко не предел. Дибилы с оружием там открывают стрельбу постоянно.
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Щас группы в соц сетях - молодеж с крыш прыгает. Один Бог знает что у этого 22летнего в голове было. Жесть.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Andreev Andrey, опять эта мразь кокошная здесь гамном срет,запомни сука лаптекопытная если тебя здесь не достанут но когда ты тварь сдохнешь ты в аду мразь будешь гореть выродок
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Грек Мила
Грек Мила
Andreev Andrey, «русский мир» у него в голове был, вот ваш террорист во всей красе https://www.facebook.com/roissya24/posts/2164082960521744
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