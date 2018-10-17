Число жертв теракта в Керчи увеличилось: первые имена погибших

Количество погибших в результате взрыва в колледже оккупированной Керчи выросло до 19 человек.

Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Крыма. По данным Следственного комитета РФ, что 17 из 19 человек погибли от огнестрельных ранений.

Также стали известны имена некоторых жертв: Светлана Юрьевна Б. и Анастасия Вячеславовна Б. Позже был опубликован неполный список пострадавших.

По словам "крымского омбудсмена" Людмилы Лубиной, жертвами теракта стали не только дети, но и преподаватели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось первое видео с места ЧП. Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.