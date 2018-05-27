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Число убитых возросло: появились подробности разгрома террористов на Донбассе

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Число убитых 26 мая террористов на Донбассе резко возросло.

Всего за сутки украинским воинам удалось уничтожить девять врагов и еще семерых ранить. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

По данным разведки, в субботу было уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника в районе населенного пункта Желобок. Врагу нанесены потери - четырех оккупантов уничтожено и пять получили ранения.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

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В целом за сутки противнику было нанесено потерь: девять оккупантов уничтожено и семеро получили ранения.

Во время боевых действий за прошедшие сутки, в общем, погиб один и получили ранения четыре украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как артиллерия ООС разбила позиции россиян на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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