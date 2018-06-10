Чиновники в доле: стала известна новая афера с недвижимостью

В Украине появился новый вид аферы, когда близкий родственник гражданина может переписать на себя недвижимость.

Подобную схему пытались использовать мошенники, которые хотели отобрать квартиру умершей полгода назад сотрудницы телеканала "1+1" Марии, передает ТСН.

На квартиру покойной в центре Киева начал претендовать 88-летний житель оккупированного пгт Белое Луганской области Заплавский Михаил Семенович. Заявление якобы было написано в Киеве у частного нотариуса месяц назад. В то же время, кровных родственников у женщины нет.

"Нам в любом случае сказали, что нужно открыть наследное дело, потому что, если не откроем ее, квартира на 95% пойдет через какую-то мошенническую схему", - рассказала лучшая подруга умершей Тата Воронова.

"В девичестве Маша была Заплавской... Это фамилия мужа мамы в первом браке, который к Маше не имел отношения. Первый муж был рожден в пгт Белое Луганской области. Я так понимаю, что этот Заплавский Михаил Семенович и существует, то его не просто нашли в этом населенном пункте. Наверное, на основании этого они и будут как-то подделывать документы", - предположила Воронова.

Частным нотариусом в Киеве оказался Александр Гнидюк, ранее фигурировавший в делах о мошенничестве и подделке документов. Он рассказал, что пенсионер заявление о заведении наследственного дела отправил в государственную нотариальную контору. Дело завел нотариус Майданник.

"Ему по почте поступило письмо,в котором было заявление, заверенное нотариально о заведении наследственного дела. Я такой-то являюсь дядей умершего такого-то. Прошу открыть наследственное дело. И копия свидетельства о смерти. Обратным адресом был адрес этой квартиры. Никаких других контактов не было", - отметила Воронова.

Однако источники в Госпогранслужбе сказали, что Заплавский за все время конфликта не пересекал линию разграничения. Позже стало известно, что дедушка умер еще 11 лет назад.

Журналисты предполагают, что к афере причастны государственные органы, поскольку у злоумышленников был такой доступ к информации.

"Эти банды ставят своих судей. У них есть люди и в СБУ, и в прокуратуре, в полиции. А тем более в Министерстве юстиции", - рассказал о работе черных нотариусов юрист Олег Веремеенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Киевский горсовет утвердил план создания и обновления градостроительной документации, который позволит ввести в эксплуатацию незаконно построенные жилые комплексы.