Чиновники 'Укрзалізниці' украли десятки миллионов на запчастях из России

В АО "Укрзалізниці" в течение 2018-19 годов главы департаментов и структурных подразделений разворовывали деньги через закупку некачественных запчастей с России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, такие действия создавали угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок в Украине.

Спецслужбы установили, что чиновники в сговоре с коммерсантами помогали им побеждать в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

Изъятые печати

"Они также поставляли запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен. При этом, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличные и присвоены", – говорится в сообщении.

Изъятые деньги

В СБУ отметили, что в пяти областях были проведены 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзалізниці", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. В ходе обысков было изъято 65 тысяч долларов, более 2 млн гривен, печати коммерческих структур, вовлеченных в коррупционные схемы.

Обыск СБУ

Некачественные запсчасти

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба устроили обыски на ряде объектов "Укрзалізниці".