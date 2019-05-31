Чиновники "Укрзалізниці" попались на взятке в 270 тысяч грн

В Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Отмечается, что правоохранителями было установлено, что должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора ответственного хранения.

Facebook прокуратуры города Киева

Facebook прокуратуры города Киева

Facebook прокуратуры города Киева

Сотрудники прокуратуры поймали подозреваемых "на горячем" после получения всей суммы.

"В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!