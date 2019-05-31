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Чиновники "Укрзалізниці" попались на взятке в 270 тысяч грн

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В Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Отмечается, что правоохранителями было установлено, что должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора ответственного хранения.

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Чиновники "Укрзалізниці" попались на взятке в 270 тысяч грн

Facebook прокуратуры города Киева

Чиновники "Укрзалізниці" попались на взятке в 270 тысяч грн

Facebook прокуратуры города Киева

Чиновники "Укрзалізниці" попались на взятке в 270 тысяч грн

Facebook прокуратуры города Киева

Сотрудники прокуратуры поймали подозреваемых "на горячем" после получения всей суммы.

"В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

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Темы
Борьба с коррупцией в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
взяткаУкрзалізниця
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Чан Джеки
Чан Джеки
продайте укрзалиницю вчастные руки.потому что ети чиновники ее разграбят.
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