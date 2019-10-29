Хотел "толкнуть" лицензию: чиновник НБУ попался на крупной взятке. Фото

Во вторник, 29 октября, в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму подозреваемый потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на такие услуги.

В Киеве со взяткой задержали чиновника НБУ Пресс-служба прокуратуры Киева

Чиновник НБУ требовал 50 тысяч долларов за лицензию Пресс-служба прокуратуры Киева

В Киеве со взяткой задержали чиновника НБУ Twitter блогера Krus

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Чиновник НБУ попался на крупной взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Генеральная прокуратура Украины задержала чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества при получении 30 тысяч долларов неправомерной выгоды.

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