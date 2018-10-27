Чиновник из ''ДНР'' получил должность в Украине: опубликованы доказательства

Генеральным директором областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" (базируется в Константиновке) стал Виктор Рогачев, который работал в коммунальной сфере Донецка во время оккупации.

О назначении чиновника сообщил глава Донецкой областной государственой администрации Александр Куць, передают "Новости Донбасса".

Отмечается, что с 2005 года Рогачев возглавлял коммунальное предприятие "Донецкгортеплосеть", был депутатом Донецкого горсовета нескольких созывов. После того, как в 2014 году террористы "ДНР" взяли под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города.

20 октября 2014 года он докладывал о ситуации с отоплением представителям "ДНР". Видео с этим эпизодом публиковало сепаратистское СМИ.

В феврале 2015 года журналисты встретил Рогачева на железнодорожном вокзале Запорожья, где тот ожидал поезд на Киев.

В свою очередь глава ДонОГА Куць сказал, что информация о связях Рогачева с "ДНР", по его информации, не соответствует действительности.

"Уголовных производств против него нет", – отметил губернатор.

По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу "Донецктеплокоммунэнерго", которое сейчас "находится в упадке".

"Если ему это не удастся, то попрощаемся с ним", – добавил глава он.

В декларации Рогачева указано, что в 2017 году он стал владельцем квартиры в Киеве стоимость более 2 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэра Славянска уличили в связях с террористами.