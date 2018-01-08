"Чикет" стал "двухсотым": в сети показали нового ликвидированного террориста "ДНР"

В зоне АТО на Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов "ДНР".
Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.
Погибшего террориста звали Юрий Щекланов. У него был позывной "Чикет".
Согласно информации из соцсетей, он был родом из Донецка. Родился боевик в 1989-м, а погиб 5 января нынешнего года.
Щекланов Юрий Валерьевич "Чикет" (21/04/89, Донецк) стал #груз200 ~05/01/2018 https://t.co/bkRPQPOIdE pic.twitter.com/2ONlErpw1w— Necro Mancer (@666_mancer) 8 січня 2018 р.
Как писал "Обозреватель", накануне стало известно о гибели террориста с позывным "Джокер", который воевал за "ЛНР".
Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.