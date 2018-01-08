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"Чикет" стал "двухсотым": в сети показали нового ликвидированного террориста "ДНР"

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В зоне АТО на Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов "ДНР".

Об этом сообщил блогер Necro Mancer‏ на своей странице в Twitter.

Погибшего террориста звали Юрий Щекланов. У него был позывной "Чикет".

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Согласно информации из соцсетей, он был родом из Донецка. Родился боевик в 1989-м, а погиб 5 января нынешнего года.

Как писал "Обозреватель", накануне стало известно о гибели террориста с позывным "Джокер", который воевал за "ЛНР".

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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