"Чикагские" Бровары: в разборках со стрельбой участвовал главарь жестокой ОПГ

Неделю назад "Виха" пожаловался, что его "заказали" и внесли в базу "Миротворца"

В результате конфликта были ранены несколько человек, двое сейчас находятся в больнице

В разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Виха").

Подробнее о "знаменитости", о жестоких преступлениях банды и жалобах главаря на сайт "Миротворец" – в материале OBOZREVATEL.

Криминальный авторитет Виктор Журавель известен как главарь ОПГ "Журавли". Сам он родился и живет в Броварах

Стрельба в Броварах – привет из 90-х

Утверждение, что стрельба в Броварах – как привет из лихих 90-х, не далеко от истины. Дело в том, что одной из сторон конфликта в войне за вкусные пассажирские перевозки является Виктор Журавель.

Личность колоритная, бандит с колоссальным криминальным "опытом". В вышеупомянутые 90-е годы он начинал свою бандитскую деятельность под крылом одной из ОПГ. Тогда и попал будущий уголовный авторитет в руки милиционерам. Как результат – Журавля осудили за разбой на 17 лет.

Отсидев большой срок и выйдя на свободу в 2010 году, Журавель так и не изменил своим убеждениям. Об исправлении и речи не шло. Но так как как времена оголтелого рэкета прошли, то Журавель придумал новую схему отъема денег у обеспеченных людей.

В то время как раз активно действовали коллекторские агентства, под крышей которых работали вчерашние рэкетиры.

Журавель создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов стала вымогать деньги у людей. Банда Журавля сама находила своих жертв, выслеживала их, а затем встречалась.

Сходу бандиты начинали наседать на жертву, придумывая различные причины долга у последних перед банком. Зачастую это срабатывало, так как у многих действительно были долги перед каким либо банком.

Но были и те, кто не был должником – их начинали жестко прессовать. В итоге бандиты взяли в оборот многих киевских бизнесменов.

О банде Журавля начали говорить и к ним стали обращаться люди с просьбами выбить долги у своих должников. Липовые коллекторы брались с удовольствием за такие дела, так как большая часть денег оседала в их карманах.

Действовала банда жестоко – жертв избивали до полусмерти. Через некоторое время о них знали практически во всех близлежащих городах. Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они стали "работать" не только в Киевской области, но и по всей Украине.

Новый поворот

"Черные коллекторы" все время были в поисках новых схем, однако не гнушались и довольно "простыми" преступлениями.

В июле 2011 года Виктор Журавель узнал о ДТП, которое произошло в Киеве. Водитель на "Мазде" сбил мотоциклиста. Бандит смекнул, что на этом можно заработать.

Он назначил виновнику ДТП встречу, представившись родственником пострадавшего. Когда мужчина пришел на встречу, его затолкали в автомобиль и увезли в лес.

Там приставили пистолет к виску, после чего сказали, что теперь он должен три тысячи долларов, иначе в следующий раз пистолет выстрелит.

В другой раз банда Журавля вымогала деньги у послушника Киево-Печерской лавры. С него требовали уже 10 тысяч долларов, якобы которые задолжал бандитам один из друзей послушника. Свою жертву банда также вывезла в лес, где разговор продолжился по старому сценарию.

Сам Журавель потом на допросе скажет, что послушник сам не чист на руку, и однажды обращался к ним, пытаясь сделать заказ на убийство одного известного в Киеве человека.

"Виха" Журавель некоторое время был "смотрящим" за Лукьяновским СИЗО Коллаж

Также известно о разбое, совершенном бандой Журавля. В августе того же года они отдыхали в ресторане "Чайкофф" на проспекте Победы в Киеве. Здесь же находился мужчина, который по прикидкам бандитов был с крупной суммой денег.

Дождавшись, когда мужчина выйдет из ресторана, бандиты напали на него и стали избивать. Затем достали пистолет и как всегда приставили его к виску жертвы. Их добычей тогда стали... 8 тысяч гривен.

Банда под следствием

В банду Журавля также входили уголовный авторитет Андрей Щадило и Анатолий Орлов. Они повсюду сопровождали своего "лидера", были инициаторами некоторых преступлений.

В 2012 году благодаря оперативникам бандитов удалось задержать. Апелляционный суд решил, что дело банды Журавля нуждается в доследовании, однако их оставили в СИЗО.

Бандиты стали угрожать прокурору, судье и следователю, которые приняли решение о продолжении содержания их под стражей.

Только в 2013 году суд определил сроки наказания для банды Журавля. Сам главарь, ставший уже к тому времени был "смотрящим" по Лукьяновскому СИЗО, получил 13 лет лишения свободы. Такой же срок получил и авторитет Щадило. На год меньше, к 12 годам, был приговорен Анатолий Орлов.

Виктор Журавель в зале суда Скриншот из видео

Во время оглашения приговора, двое из присутствующих в зале перерезали себе вены, пытаясь сорвать процесс. Это не помешало судье зачитать приговор до конца. Пострадавшим была оказана медицинская помощь прямо в здании суда.

Однако апелляционный суд прислушался к доводам защиты и отменил приговор, отправив дело на дополнительное расследование. Следствие долго не мудрствовало и передало его на новое рассмотрение в суд. Но не успели заседания начаться, как срок содержания под стражей "журавлей" истек.

Не успели подозреваемые переступить порог СИЗО, как были вновь задержаны – по делу об угрозах прокурору и судьям, которые продолжали для них меру пресечения. А затем начался процесс, несколько напоминавший спектакль.

В итоге за решеткой "Виха" пробыл недолго и вышел на волю.

Вернулся с того света

Уже в апреле 2017 года Журавель едва не погиб. Как рассказали источники OBOZREVATEL, тогда лидера ОПГ госпитализировали в больницу Броваров с проникающим ножевым ранением. Журавель был в тяжелом состоянии, однако выжил.

Интересно, что правоохранителям бандит сказал, будто бы по неосторожности ранил сам себя. Впрочем, довольно обычная практика в криминальном мире, чтобы не выносить сор из избы.

Авторитет пожаловался на "Миротворец": "Как вы думаете, кто меня заказал?!"

С Журавлем произошла курьезная история. В феврале 2019 года он был внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Деструктивное влияние на органы законодательной и исполнительной власти в Украине".

"Криминальный авторитет", лидер ОПГ. Кличка: Виха. Бывший боксер. Отсидел 17 лет, был "смотрящим" Лукьяновского СИЗО

А неделю назад, 15 мая, на Yotube-канале, который якобы завел себе Журавель, появилось видео о добавлении "Вихи" в базу "Миротворца". Видеоряд сопровождается блатной песней.

Он всё так же на корточках, а в зубах папиросочка И в глазах неподдельный блеск, фору даст пацанам.

Как видим, сейчас лидер ОПГ чувствует себя неплохо. В криминальном мире известно, что Журавель участвует в различных "радикальных разборках". Удастся ли остановить Журавля, а также его подельников – пока большой вопрос.

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