Чигари под контролем ВСУ: в ОБСЕ заявили о "еще большем насилии и разрухе"

В СММ ОБСЕ заявили, что после взятия под контроль ВСУ населенного пункта Чигари Донецкойо бласти жизнь местных жителей стала намного хуже.

"Улицы опустели после того, как многие жители были вынуждены бежать в соседние Торецк и Горловку. Те, кто решил остаться, страдают из-за отсутствия товаров первой необходимости и привыкают к новым соседям, поскольку военнослужащие Вооруженных сил Украины, присутствующие сейчас почти на каждой улице, занимают жилые дома и сооружают военные позиции во дворах некоторых из них", - сказано в сообщении на официальной странице Facebook.

Как утверждается в ОБСЕ, "по словам жителей Чигарей, новая ситуация принесла в поселок еще больше насилия и разрухи":

"В этих домах проживали около 150 жителей, однако сейчас практически ни одного дома уже не узнать — полуразрушенные, сгоревшие дотла, многие брошены или заняты военными. Ни в одном из них по-прежнему нет электричества, лишь в нескольких есть проточная или питьевая вода".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая Объединенные силы взяли под контроль Чигари.