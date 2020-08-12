Прочитав останній ФБ пост Мустафи Найема з робочою назвою "для ворогів" та блог по його мотивах на "УП" про "95 % перемог". Я не думав що у Мустафи такий "совок" в голові – в Концерні біда, зате в текстах "взаємодійного" директора танки Укроборонпрома вже до Урала дійшли. Далі тільки facts check.

Окремо прокоментую струси повітря про "успішне" виконання державного оборонного замовлення - завдяки звитягам "членів команди" в 2019 році ДОЗ невиконано на 30 %, адже жодної державної гарантії загальним лімітом 6 млрд. не було використано. Те саме, в повній мірі, стосується 1-го півріччя 2020 року – всі 10 млрд. все ще недоторкані, а це більше 30 % загальної вартості програм розвитку військової техніки та озброєння держави в 2020 році.

Здається, що в чому "на 95 %" професійні найєми та абромавічуси так це в брехні. З такими пролетарськими підходами до управління державною власністю, зокрема оспіваними в проекті 3822, де зарплату "директорам" будуть платити від обороту, а не від прибутку, цим нео-швондєрам треба перестати стіснятися та в наступному памфлеті заявити про необхідність невідкладного забезпечення "директоратів" держдачами, союзними здравницями, санаторіями та водіями на Волгах, адже ж від роботи "коні дохнуть".

Зрештою, закінчу замальовкою Булгакова. Професор Преображенский дуже правильно підмітив: "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". На що доктор Борменталь відповів, що інших немає, на що професор відреагував: "Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", — теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа".

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