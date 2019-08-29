Четыре убитых, один в плену: "Азов" сделал прорыв на Донбассе

В ночь на 29 августа полк Национальной гвардии "Азов" провел успешнейшую операцию на Донбассе. Защитники ликвидировали четырех оккупантов, взяли в плен одного и захватили оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, этому предшествовала попытка террористов осуществить вооруженную провокацию – они обстреляли подразделение "Азова" в районе Горловки.

"Азов" "Антикор"

"Однако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя четыре российских наемника уничтожены на месте, один тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото- и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня", – рассказал журналист.

По его словам, потерь с украинской стороны по итогам операции нет. Бутусов также подчеркнул, что мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Также в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

Защитникам удалось ликвидировать 20 оккупантов, ранить еще 11 и уничтожить более 20 единиц вражеской техники.

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