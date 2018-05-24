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Четыре года защищал Украину: на Донбассе убили украинского военного. Появилось фото

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В зоне проведения ООС на Донбассе в бою с террористами погиб боец Украинской добровольческой армии Иван Жуков.

Как сообщает пресс-служба городского совета города Дубно (Ривненская область. - Ред.), военнослужащего с позывным "Жук" убили в Донецкой области под городом Марьинка.

Жуков воевал на Донбассе против российско-оккупационных войск с 2015 года.

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"23 мая около 24 часов в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович, позывной "Жук", 1968 года рождения. Жуков был добровольцем Украинская добровольческая армия Дмитрия Яроша, ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в г. Марьинка", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе убили 22-летнего украинского военного, который был командиром взвода снайперов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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