Четыре года во главе НАБУ: Сытника ткнули носом в главные "подвиги"

Исполняется ровно четыре года, как Национальное Антикоррупционное Бюро Украины возглавил Артем Сытник. В сети в эти дни решили напомнить о главных "подвигах" главы НАБУ.

В частности, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook перечислил некоторые из его "достижений". "За эти годы было многое сделано... Забыли только одно — бороться с коррупцией", — прокомментировал он.

Среди главных проколов указано следующее: "потрачено 3,621 млрд грн бюджетных средств, куплено 96 авто и 27 микроавтобусов, а также тренажер для скалолазания"; "установлена прослушка в кабинетном аквариуме председателя САП Назара Холодницкого", "наблюдение и прослушка в синагоге", "фальсификация выборов в Советы общественного контроля", "уклонение от аудита НАБУ".

Артем Сытник "Антикор"

Также упоминается скандал с "Охматдетом", "Укроборонпромом" и громкое дело о возможном вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Напомним: ранее выяснилось, что Сытник владел земельным участком во временно аннексированном Крыму, однако не задекларировал ни его, ни средства от его продажи, которая состоялась еще в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ открыла уголовное производство на директора НАБУ Артема Сытника из-за обнародованной аудиозаписи чиновника с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек, с голосом похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств.

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