|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Четыре года во главе НАБУ: Сытника ткнули носом в главные "подвиги"

2.1тЧитать материал на украинском

Исполняется ровно четыре года, как Национальное Антикоррупционное Бюро Украины возглавил Артем Сытник. В сети в эти дни решили напомнить о главных "подвигах" главы НАБУ.

В частности, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook перечислил некоторые из его "достижений". "За эти годы было многое сделано... Забыли только одно — бороться с коррупцией", — прокомментировал он.

Среди главных проколов указано следующее: "потрачено 3,621 млрд грн бюджетных средств, куплено 96 авто и 27 микроавтобусов, а также тренажер для скалолазания"; "установлена прослушка в кабинетном аквариуме председателя САП Назара Холодницкого", "наблюдение и прослушка в синагоге", "фальсификация выборов в Советы общественного контроля", "уклонение от аудита НАБУ".

Новости
Сытник пытался "замять" дело о хищениях на армии — нардеп

Артем Сытник

Артем Сытник

"Антикор"

Также упоминается скандал с "Охматдетом", "Укроборонпромом" и громкое дело о возможном вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Напомним: ранее выяснилось, что Сытник владел земельным участком во временно аннексированном Крыму, однако не задекларировал ни его, ни средства от его продажи, которая состоялась еще в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ открыла уголовное производство на директора НАБУ Артема Сытника из-за обнародованной аудиозаписи чиновника с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек, с голосом похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Тег
НАБУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
да бесполезная структура ........ очковтирательство перед Западом - теперь даже рожу Сытника стало стыдно показывать все тоще и толще
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения