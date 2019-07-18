Четыре дела в отношении пяти нардепов: глава САП раскрыл детали

Специальная антикоррупционная прокуратура имеет четыре дела в отношении пяти народных депутатов категории А, направленных в суды, и 22 обвинительных акта в отношении судей.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, пишет УНН.

"По статистике могу сказать коротко, что у нас 4 дела в отношении 5 народных депутатов категории А направлено в суд, различных судов Украины, есть 22 обвинительных акта по судьям, представителям судебной ветви власти, уже заслушивают в судах, ловим и не можем поймать судью (Криль), которого разоблачили на взятке в декабре прошлого года – не хочет знакомиться с актом уже 2 месяца. Говорит, что болеет, в нашей стране, во Львовской области. по должностным лицам категории А у нас направлено в суд 9 обвинительных актов. Это глава фискальной службы, глава экологической инспекции, глава аудиторской службы. Это те дела, которые сейчас в различных судах", — сказал Холодницкий.

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САП УНН

Руководитель САП также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд заработает 5 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд" и призвали парламентариев проголосовать за него и как можно быстрее принять соответствующий законопроект.

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