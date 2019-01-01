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Четвертая мировая: России предрекли катастрофу из-за войны с Украиной

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Агрессия России против Украины — это часть гибридной Четвертой мировой войны, развязанной Кремлем и обрекающим его на катастрофу.

Такое мнение в колонке на "Радио Свобода" высказал российский журналист и публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что "начиная с 2014 года Россия встречает пятое рождество подряд в состоянии войны (Первой мировой, а затем Гражданской тогда, Четвертой мировой гибридной сегодня)".

"Я предпочитаю называть то, что происходит с 20.02.14 (эта дата выбита на медальках за аннексию Крыма), Четвертой мировой, так как развязана она была как реванш за поражение в Третьей мировой (холодной). Мировая история, начиная с 1914 года, приобретает, если хотите, стройную ритмическую конфигурацию: Вторая и Четвертая мировые были задуманы как реванши за поражение соответственно в Первой и Третьей", — написал журналист.

Новости
''Глупости Путина к этому ведут'': России предрекли распад из-за Крыма
Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

m.minval.az

По его словам, к рождеству 2018 года конфронтация с Украиной, названная Пионтковским основным фронтом Четвертой мировой, "застыла в точке бифуркации".

"Когда малейшее отступление будет рассматриваться как личное поражение Путина, а дальнейшая эскалация означает откровенное военное вторжение. Такой шаг будет встречен столь резкой реакцией Запада, что противостоять ему Кремль надеется только отчаянным ядерным шантажом", — отметил блогер.

При этом российское общество категорически не готово к полномасштабной войне с Украиной.

"Русско-украинская война станет политической, нравственной и военной катастрофой Российской Федерации. Это понимает и чувствует подавляющее большинство русского народа. Этого не понимает терзаемая комплексами величия и неполноценности российская политическая "элита", — подытожил журналист.

Иллюстрация

Иллюстрация

Телеканал ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пионтковский предупредил о планах Кремля в отношении Украины. Как заявил он, близкая к Путину группировка в руководстве решила идти на повышение ставок.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаУгроза Третьей мировой войны
Персона
Андрей Пионтковский
Место
Россия
Тег
Украина
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Белый господин
Белый господин
Почему четвёртая? Пятая. Четвёртая же в Крыму была!
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Агрессия России против Украины — это часть гибридной Четвертой мировой войны, развязанной Кремлем и обрекающим его на катастрофу.".......То,что вислоухие не блещут разумом,это факт,который трудно опровергнуть.Теперь к ним ещё подключилась рос.либероиды.Официально.Хотя о них и так все давно понятно.....Он заявил о части гибридной ЧЕТВЕРТОЙ мировой войны.ЧЕТВЕРТОЙ,Карл !!!Когда и где была третья?!
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