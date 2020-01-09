Как мозаика: летчик пояснил, о чем расскажет черный ящик Boeing 737

Летчик-испытатель заявил о том, что черный ящик самолета Boeing 737, потерпевшего катастрофу в Тегеране (Иран), может помочь восстановить "практически всю картину" случившегося.

"Он пишет очень много параметров. По самописцу можно установить, какие были сигналы, какими были действия экипажа", – пояснил он OBOZREVATEL на правах анонимности.

Эксперт признал: на основании данных самописца вряд ли удастся ответить на вопрос, почему экипаж Boeing 737 поступил так, как поступил. Тем не менее, "может быть сформирована картина, общий план. Это как в мозаике: даже если какие-то фрагменты выпали, все равно понятно, что на ней изображено", – заметил он.

Boeing 737 компании МАУ

В этом контексте летчик заявил, что считает неправильным обсуждение различных версий катастрофы до обнародования выводов расследования. "Обсуждаются версии, очевидное игнорируется, а то, что не лезет ни в какие ворота, раскручивается. Тут играет роль человеческий психологический фактор. А нужно сначала расследовать, собирать информацию", – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что, согласно приложению 13 Чикагской конвенции ИКАО под названием "Расследование авиационных происшествий и инцидентов", главная роль в изучении черного ящика отведена государству, на территории которого произошло событие, вторая – стране, которой принадлежит самолет. "Но это дела договорные. Разработчика тоже могут привлекать для консультаций", – рассказал он.

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