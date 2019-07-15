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"Черный Ленин" из "ДНР" рассказал, как его "кинули" с российским гражданством

1.8т Читать материал на украинском

Террористу "ДНР" Айо Бенесу, которого называют "черным Лениным", отказали в российском гражданстве.

Помощнику оккупантов снова пришлось вернуться на позиции, пишет "Свободная пресса".

"Вернувшись из России, где выправлял некоторые документы (у меня там родственники), я так и сделал. Мне довольно быстро назначили дату в одном из городов "ДНР", где стоит моя воинская часть. Но там выяснилось, что иметь паспорт "ДНР" и Латвии недостаточно. Сказали: "Извините, принимаются только те, у кого на руках паспорт Украины". Это подтвердили и в вышестоящем офисе на улице Ходаковского в Донецке. И это при том, что я участвую в "народно-освободительной борьбе" в Донбассе с 2014 года. В то время как некоторые из тех, кто в 2014-2015 году сидел в Киеве и даже воевал против нас в АТО, получают российское гражданство. Мне рассказывали о подобных случаях", — пожаловался боевик.

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"Черный Ленин"

"Черный Ленин"

СП

Он уточнил, что в указе Путина "черным по белому написано, что нужно предоставить паспорт Украины".

"То есть — Россия де-юре вообще не признает "ДНР". И наделяет паспортами именно граждан Украины. А граждане иностранных государств к Украине отношения не имеют, даже если являются гражданами "ДНР". Это наводит на мысль, что в перспективе российские власти надеются в форме федерализации или автономии впихнуть Донбасс обратно в Украину. Однозначно утверждать такое невозможно, но подозрение закрадывается", — заявил "черный Ленин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Айо Бенес выступил с претензиями к России. Он потребовал в срочном порядке модернизации заводов на оккупированных территориях Украины и организации сбыта "высококлассной продукции".

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Темы
Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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Дудко Олег
Дудко Олег
Брехня, нужен только паспорт ДНР.
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