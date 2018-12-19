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''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

1.5тЧитать материал на украинском

В "ДНР" один из террористов, которого называют "черным Лениным", записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, где угрожает захватом всей Украины и ее столицы Киева.

"Не дай Бог ты, Порошенко, слуга Антихриста, раскалывающий православие, не дай Бог ты посмеешь напасть на "Луганскую и Донецкую народные республики", последствия для бандеровского режима будут страшными! Мы не просто отобьём бандеровскую атаку, а мы пойдем дальше: на Мариуполь, Славянск, Харьков, Киев. И тогда не только оккупированные территории Донбасса и всей "Новороссии", но и мать городов русских будет полностью освобождена от проклятой бандеровщины!", - заявил читающий по бумажке "афрореспубликанец".

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В комментариях к видео отмети ли экспрессию выступления и предположили, что актер явно "не в себе".

''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

''Черный Ленин ДНР'' разразился угрозами "антихристу" Порошенко: эпичное видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин разразился угрозами из-за военного положения в Украине.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
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минин евген
минин евген
кацапы психотропы подвезли в даунбас?
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