"Черные ящики" со сбитого самолета МАУ доставили во Францию: они готовы к расшифровке
"Черные ящики" украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, который в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж.
Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, утром 20 июля, они якобы должны быть доставлены в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации
Он отметил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.
"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", – написал министр.
Напомним, Иран согласился передать "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ для расшифровки во Францию 26 июня. 18 июля стало известно, что иранская сторона осуществила передачу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.